Hermana Pelloni dijo que ya interviene Infancia Robada en el caso de "Trillizos"

La hermana Martha Pelloni aseguró que conocía de primera mano el caso de la mujer goyana que esperaba dar a luz tres bebes aunque solo le entregaron dos. En relación al tema dijo que el fin de semana pasado había tomado conocimiento de los hechos y que ya interviene en el caso Infancia Robada a través de su abogado.





En declaraciones al programa “Equinoccio” que se emite por FM Norte, la religiosa expresó: “Tuve la noticia primerísima y ahí nomás le pedí al abogado querellante representando a la mama que tuvo los trillizos, lo digo porque realmente han nacido”.

“El mismo ecografista del hospital Vidal le dijo a la madre que eran trillizos, en Goya le dijeron que eran trillizos, ella vino con las ecografías desde Buenos Aires que le decían e que eran trillizos, son tres lugares que le confirmaron que iban a nacer tres criaturas”, recalcó.

Sostuvo que “la trampa que se ha hecho: es muy posible que las nenas sean gemelas, nacieron las dos juntitas dentro de una de las bolsas, la otra bolsa que dicen que ellos, que mienten, que dicen que es la segunda nena es la del que se llevaron porque si son gemelas vinieron en una bolsa, todo eso se va a analizar”,

“No hemos pedido tiempo, pero si, el movernos y sabemos que toda la gente de ahí, del momento, todos sabían que eran trillizos, hasta el familiar que se contradice. Es terrible. También el ecografista se contradijo después, por eso la chica, la mama, está furiosa, está la metodología de los que embarran la cancha: hacer y desdecir a las mismas personas, a las víctimas de todo esto que son la abuela y la madre”, expresó.

Contó luego que “cuando ellos (la madre y los familiares) me llamaron un sábado a la tarde, les digo “no vayan a larga la documentación que tienen” que además está registrado en Buenos Aires, pero ya están en campaña de averiguación e investigación, la justicia ya ha tomado intervención en esto”.

Reveló que ante esta situación “la madre está contrariada, enojada porque le contradicen todo lo que ella afirma, que es lo que sabía, yo tengo fe y esperanza, no es la primera vez que tenemos que luchar por estos temas”.

Aseguró la hermana Pelloni que “Tenemos el gran apoyo del Defensor del Pueblo, doctor Vallejos, nos ha llamado y con el cual estamos en un contacto permanente por algunos casos que nos interesan, e iban a pedir al Ministerio de Seguridad y al Ministerio de Salud un informe sobre la situación en la provincia de Corrientes, se tiene que mover sobre una institución tan visitada como el hospital Vidal, una institución del pueblo”.

“MAFIAS ORGANIZADAS”.

Sostuvo que “las mafias son muy organizadas, las mafias de venta de bebe porque hay mucho dinero detrás, estamos ahora enfrentados ante una gran batalla que la va a librar el abogado Hermindo González, quien si trabaja en Infancia Robada es porque tiene pasión por la verdad, la defensa de la dignidad humana, en este caso de la chica y la familia que estaban orgullosos de poder criar trillizos”.

“Es tan importante la socialización de los temas por los medios de comunicación, incluso a nivel nacional porque es lo único a lo que les tienen miedo”, resaltó.

EL CASO

El caso fue denunciado ante las autoridades policiales de la capital provincial. Y habría ocurrido en el área neonatal del Hospital Vidal días atrás. A Cristina Galarza, oriunda de Goya, le diagnosticaron un estado de gravidez por partida triple mientras se encontraba en Mar del Plata. Decidió viajar a la capital provincial a seguir el proceso del parto por lo delicado de su embarazo. En un nosocomio goyano, luego de practicársele ecografías y otros análisis de rutina, también le habrían confirmado que iba a tener tres niños (o niñas). En Corrientes ratificaron los tres latidos en la panza de Cristina, informándole que los nacimientos se darían por la vía de una cesárea.

Tras la operación a la múltiple madre le habrían entregado solamente dos niñas gemelas. No había tercera. El médico que la atendió indicaría a modo de excusa que a veces “la ciencia se equivoca”.

La mujer que vive en el barrio Rotonda reclama el esclarecimiento del hecho, recordando que le hicieron dos ecografías previas y en ambas “salía que eran trillizos”.