Pide ANSES Goya a jubilados y pensionados que enrolen su huella

Según explicó la delegada de la sede local de ANSES se trata de un sistema que permite reconocer la identidad de las personas a través de la huella digital, para facilitar la realización de trámites en ANSES y entidades bancarias. Está destinado a los jubilados, pensionados y/o apoderados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y a los titulares y/o apoderados de Pensiones no Contributivas que cobran sus haberes a través de la Cuenta Gratuita Previsional. Sofía Brambilla dijo que “les pedimos que enrolen para no seguir demorándonos, es obligatorio, no hay que tener temor porque nadie va a dejar de cobrar su prestación, pero ponemos plazos para poder concretar”.

Asimismo, quienes cobren sus beneficios en bancos privados, pueden realizarlo en los bancos. El registro lo pueden realizar en la sucursal que ANSES tiene en Goya.También explicó que todos los jubilados, pensionados pueden registrar su huella en el sistema, en la misma sucursal bancaria donde cobran los haberes habitualmente. Para el enrolamiento deben llevar solamente el DNI/LE/LC. El trámite es sencillo y lleva unos pocos minutos.Sofía Brambilla en declaraciones al programa “Equinoccio” que se emite por FM Norte comunicó que continúan recibiendo a jubilados y pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas para enrolar la huella por medio de un sistema electrónico.Dijo la funcionaria que el programa “Mi huella, viene realizándose hace un par de años, la idea es que todos los jubilados y pensionados nacionales más todos los beneficiarios de pensiones no contributivas del Ministerio de Desarrollo Social dejen asentada su huella digital a través de un sistema electrónico, digital, y eso va servir para probar la supervivencia y además lo pedimos para firmar el convenio de reparación histórica”.“Estamos tratando de trabajar fuertemente en este tema si bien hubo un aviso de cierre para dejar de enrolar las huellas, les pedimos que enrolen para no seguir demorándonos, es obligatorio y no hay que tener temor nadie va a dejar de cobrar su prestación pero ponemos plazos para poder concretar”, expresó.Comentó que “el gerente del banco BERSA me informó que el 85 por ciento de beneficiarios que ellos pagan ya enrolaron su huella y le quedaría el 15 por ciento, en tanto que el Banco Nación me informó que en este operativo que está haciendo el banco, el miércoles atendieron a más de 200 personas en el horario de 15,30 a 18,30 en el Anexo de esa entidad bancaria. Llo hará hoy en horario de atención”.REPARACION HISTORICATambién se refirió a los trámites de reparación histórica para los jubilados. Sobre este tema expresó: “Se sigue trabajando en la reparación historia, las propuestas siguen apareciendo en el sistema, a los jubilados a los que no le figura el ANSES está evaluando si su caso, se evalúa qué propuestas le puede hacer, son dos millones y medio de jubilados y pensionados que van a recibir una propuesta no es fácil para el sistema, con lo cual es normal”.“Empezamos en septiembre y esto va llevar su tiempo, no se preocupen porque con el Colegio de Abogados seguimos trabajando, lo que surgió ahora el 4 de enero es la metodología de qué hacer con los que no se pueden movilizar, entonces para esos casos cualquier escribano puede certificar la firma en el domicilio”, expresó.Agregó que “tenemos un listado en Goya de escribanos que lo hacen de manera gratuita, uno si quiere puede abonar el escribano o puede elegir los 5 disponibles, hay 5 profesionales disponibles para hacerlo de manera gratuita”.