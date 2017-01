COMUPE apunta a tope de 1.000 lanchas: Por bono apoyo a Barras, ya hay 150 inscripciones para concurso del Surubí

Horacio Urdiró destacó la entrega de premios del bono contribución en apoyo a las barras pesqueras como la coronación de un esfuerzo colectivo muy importante y adelantó que con esta iniciativa hoy ya hay 150 inscripciones confirmadas. El presidente de la COMUPE afirmó que no buscan record de embarcaciones pero que se decidió poner una cifra tope de 1.001 lanchas.

En declaraciones al programa “Equinoccio” que se emite por FM Norte, el presidente de la COMUPE dijo: “Procuramos hacer el bono a las barras pesqueras porque la prioridad siempre la tuvieran ellas para vender. Nosotros les dimos las herramientas para que ellos trabajen. Si les das el pescado no quieren pescar”.

“Lo que si procuramos es que la entrega de premios no fuera cirquera sino efectiva y ligera, con escribano. Porque vimos en otras fiestas que demoran 30 días la entrega, incluso te hacen pagar los gastos….Nosotros dijimos que en cuanto a los gastos del auto íbamos a evaluar y si realmente la persona era de recursos limitados le íbamos a pagar los gastos, porque sino están condicionados”, dijo.

“Y como esto es de locos soñadores, decimos: “qué pasa si hay 1.000 lanchas?”. Y se nos complica en el tema de fiscalización, y tampoco podemos pensar en 1.200, pero la Fiesta como mínimo debería tener 700 u 800 lanchas. La fiscalización es muy seria y es ponderada en todos lados, y veíamos no más de 1.000 lanchas. Este año, no decimos que vamos a superar las 1.000 lanchas pero sí decimos que como tope debería haber 1.001 lanchas”, expresó.



EL BONO

“Esto nació con la gestión de Pedro Sa, que obtuvo un auto y decidió hacer el bono, se hizo con un auto de menor valor, nosotros apostamos a elevar el premios que hay había tenido buena repercusión, pedro nos entrega a la comisión la posta con 77 inscripciones, que se habían obtenido con el apoyo de las barras pesqueras”, reconoció Urdiró.

“Vos haces la parte operativa y las barras venden el bono, cada 30 números vendidos accede a una inscripción por el esfuerzo que hicieron en vender el bono”, explicó.

“Tenemos el caso puntual para aquellos que se comprometen más, la barra Yapú vendió 720 bonos y ayer hicimos entrega de 24 inscripciones para la Fiesta Nacional del Surubí, hoy una barra cuenta con eso”, remarcó.

“Que se hizo con los recursos que se recaudaron?.. Se enfocaron en el concurso. Todos los recursos que obtenemos se abocaron al concurso, pura y exclusivamente, aseguró el titular de la COMUPE.

“Hoy podemos decir que ya tenemos 120 inscripciones por el bono, y 15 inscripciones para las que la barra pesquera de Lujan hizo entrega seña, como primera cuota. Hoy ya tenemos aproximadamente 150 inscripciones”, anunció.

Aclaró Urdiró que “en las reuniones se planteó la pregunta de qué pasa si se superan las 100 embarcaciones, que puede ser o no, pero creo que en el concurso del surubí con 600 o 700 lanchas, es una fiesta importante, no busquemos record por batir record, podemos superar en muchas otras cosas, en servicios, calidad de premios, y no solo el número de embarcaciones.



CAMBIOS O CONTINUIDAD

Se le preguntó sobre posibles modificaciones en la organización de la Fiesta. Respondió: “Los cambios, lo único que no cambia son los cambios, vos tenes que poner un plus, esas son las ganas que vos tengas. Se trabaja mucho en eso, habrá buenas sorpresas, como hicimos el año pasado todo l que sea enero pregunten lo que es el concurso. Vamos a potenciar la peña, vamos a potenciar la cena, estamos en comunicación con el Director de Recursos Naturales Carlos Bacque, se ha comprometido a traer dos embarcaciones para apoyar la fiscalización, que un semana antes se cuide toda la zona del concurso”. -