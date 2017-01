Tabacaleros disconformes con el criterio que se utilizó para el pagó de crédito a cosecha

La entidad de productores emitió un comunicado con la firma del vicepresidente a cargo Pedro Vicentin, donde remarca que no se respetó lo que se había hablado en reunión de la Unidad de Coordinación Provincial y solicita se compense en próximos pagos. Por medio de una nota, desde la Cámara del Tabaco se pidió al IPT que las acreditaciones sean justas y de acuerdo al esfuerzo de cada productor.

Comunicado textualLa Cámara del Tabaco de Corrientes comunica, que debido a la forma del reciente deposito del crédito a cosecha en las cajas de ahorro de los tabacaleros, donde no fueron aplicados los criterios sostenidos por nuestra institución para ese efecto, en base a la suma de los valores de acopio de las campañas 2014, 2015 y 2016, lo que origino que en la gran mayoría de los casos, se abonaran a productores de 300 kg, un promedio de 9 pesos por kg., en cambio a aquellos con una producción de más de siete mil kilos solo le fue abonado alrededor de 4 pesos por cada kilo, entre otras anormalidades por el estilo, originando un resultado totalmente inaceptable.En la reunión de la Unidad de Coordinación Provincial, que solicitamos y se realizó la semana pasada, manifestamos en la misma, no solo la total disconformidad del resultado antes dicho, sino que además se pidió, que de alguna manera en los próximos pagos, se compensen los montos mal pagados, de forma de solucionar este perjuicio a la mayoría de los productores.El sistema aplicado totalmente distinto al solicitado, nos fue asegurado que era sumamente parecido en sus resultados al sistema que la cámara había propuesto, y que las diferencias no iban más allá de 100 o 150 pesos por productor, algo totalmente aceptable. Esto mismo nos manifestó en esa oportunidad el interventor del IPT ing. Vilas quien también se sorprendió por el resultado del pago, y nos manifestó como repuesta a nuestro planteo, que a partir de este lunes 16, cuando el total del personal del IPT, se reintegrara a sus trabajos, iba a dar las explicaciones del caso y las posibles soluciones.Además dejamos totalmente en claro, que de ninguna manera se podría cometer errores iguales o parecidos a este aquí mencionado, en oportunidad de los dos pagos futuros, de aproximadamente 32 millones de pesos el primero y de 28 millones de pesos el segundo, y que el resultado de los mismos debían ajustarse a lo solicitado por nosotros en nota del 28 de agosto 2016.En este sentido en el día de ayer también por nota se le pidió al interventor Vilas, que nos confirme con precisión, el sistema contemplado para el pago de los montos anteriores, de forma de tener por anticipado la seguridad de que las acreditaciones sean justas y de acuerdo al esfuerzo de cada productor.Permanentemente seguiremos informando la evolución que exista en estos temas.-GOYA (Corrientes) 13 de enero de 2017.-