Municipio arregla pasillos y provee agua, cloaca y pavimento a mas vecinos de Goya

La Municipalidad continúa con una tarea iniciada el año pasado. Primero, un relevamiento de pasillos. Luego, una serie de obras para el arreglo de todos ellos. El Director de Pluviales, Armando Quiroz recordó que es una tarea que le pidió el intendente quien le señaló que en sus recorridas notó que hay pasillos que se necesitan mejoras y le encomendó hacer un relevamiento de esos “caminitos” que se adentran en los barrios.



Así se empezó a tirar piedras y ripio en los pasillos para que queden transitables y los vecinos no tengan que embarrarse cuando llueve. También se avanzó con cinco de esos caminitos, donde se hacen mejoras de los pluviales.Armando Quiroz, Director de Pluviales del PRODEGO habló de varias obras en plena ejecución por parte del Municipio.En declaraciones al programa “Equinoccio” que se emite por FM Norte comunicó: “Estamos en el barrio Mariano Moreno, haciendo cuneteo, limpieza, desmalezamiento y desobstrucción de cruces. Otra cuadrilla está en el barrio Procrear donde hubo un problema donde se soltó un caño de agua y con el agravante que nos rompió los caños, los caños fueron reparados por la gente de Aguas de Corrientes los caños”.“Y tengo otra cuadrilla en un pasillo en el barrio La Rotonda, por la calle Ferre, es un pasillo de 70 metros en ele, con los mismos trabajos, le estamos dando agua, cloaca y el piso, ahora estamos en el proceso del piso, ya se colocó agua, cloaca”.“Estamos trabajando conjuntamente con otras áreas, en calle 9 de Julio, Cialzeta, Belgrano donde se está haciendo cordón cuneta, donde creo que próximamente se pondrá el asfalto, en el barrio villa vital por la 0 de Julio tuvimos que hacer modificaciones en nuestros canales, porque el cordón cuneta va por la 9 de julio y teníamos un canal de segunda que era una especie de mini colectora y entonces tenemos que derivar el agua hacia otro lugar y estamos trabajando con cuadrillas colocando caños, readecuando los canales y orientando el escurrimiento del agua hacia otro lugar.RESCATE DE UNA ABUELAArmando Quiroz relató el conmovedor caso de una vecina muy anciana, que por un problema de desagües en el sector de pasillos, el año pasado, se vio inundada. De tal forma que su cama estaba casi flotando en el agua. Ante esta situación intervino una vecina que le avisó a Armando Quiroz, quien hoy recuerda emocionado aquel episodio inolvidable que lo continúa incentivando a seguir trabajando por los vecinos.Contó que “en la Rotonda, el tema de los pluviales es complejo porque tenemos calles de tierra, ahora se ha mejorado mucho porque la mayoría de las cuadras tiene codón cuneta y lo último que se inauguró fue una obra íntegra con un trabajo de obras públicas que trabajamos coordinadamente, se hizo cordón cuneta y pavimento sobre la Uruguay, y nosotros intervino en la parte de pluviales”.“En una época de muchas lluvias, una vecina, la señora Varela me dijo “hay una señora inundada en el fondo del pasillo”. Me voy y constato que esta abuelita estaba con problemas de salud y la cama estaba por la mitad de agua. Entramos ahí, estaba una señora que la cuidaba, y empezamos a desagotar la casa”.“Esta señora mayor tenía el problema de que la vivienda está en un sector que es como una depresión o pozo, el agua entraba ahí y no tenía cómo salir, la única forma era a través de conductos. Entonces, lo que se hizo en ese pasillo fue lo siguiente: cuando logramos por lo menos amainar el problema, llamé al Intendente y le conté la situación, y él me dijo “avanza en lo que haga falta y soluciona el problema a esa gente”, hicimos la compra de caños para pluviales de diámetro 200”, dijo.“Cuando comenzamos la obra se acercaron vecinos diciendo que ellos traían el agua desde la calle, casi 94 metros, incluso uno de los vecinos me decía “me levanto a las 3 de la mañana para llenar un tachito porque no tengo presión”. Me plantean esta situación y me preguntan qué solución le podíamos dar porque no tenían agua ni tampoco cloacas. El Intendente Bassi me dijo “avanza, hace un cómputo de materiales, pásame, se compra y se hace”. Después pusimos agua, con caños de 75, pusimos pluviales y cloacas a todos los vecinos, creo que son 13 familias”, detalló.Recordó que “fue el primer trabajo que se hizo en los pasillos. A mí me emocionó mucho la abuelita. Yo le decía: “cómo puede ser que usted esté acá?, ¿por qué no le dijo a un vecino que nos comunicara su situación?, Porque la señora Varela nos avisó porque ella vio la situación, no es porque esta persona mayor le hubiera pedido. Y esta misma señora me respondió algo que me quedó grabado: “Sé que hay familias que están peor que yo”. Esto lo dijo esta abuelita que estaba en una situación límite y esas son cosas que nos motivan a trabajar con mayor intensidad”.-