Dirección de Salud Mental: 19 mil entrevistas realizadas y 40 chicos en tratamiento en Goya

El fuerte apoyo del gobierno municipal a la Dirección de Salud Mental y Prevención de las Adicciones fue destacado por Daniel Delguis, quien mencionó que esa área “existe gracias al profe Bassi motivo por el cual el año pasado tuvimos más de 19 mil entrevistas, que están todas consignadas, con datos completos, no hay nada inventado”. Delguis resaltó que “en el centro de día tenemos 40 chicos en tratamiento más los grupos de auto ayuda y contención, y la terapia individual con las psicólogas del equipo”.







En declaraciones al programa “Equinoccio” que se emite por FM Norte, Daniel Delguis hizo un breve balance de las actividades de su Dirección, y dijo: “Fue un año muy movido, de mucho trabajo, y la continuidad del proyecto y de todo lo que venimos llevando adelante tiene que ver con el apoyo del intendente Bassi y del secretario Gonzalo Guido”.



MILES DE ENTREVISTAS

Delguis aseguró que “estuve en el hospital peleando para que tengamos un servicio de psicopatología como tiene que ser un lugar de internación como tenía que ser, con la capacitación, el equipo humano, pero nunca se le dio la importancia que tiene la salud mental, esto sigue igual, pienso que gracias al profe Bassi al menos esta la Dirección, motivo por el cual el año pasado tuvimos más de 19 mil entrevistas, están todas consignadas, con datos completos, no hay nada inventando y es como puse en una nota en la cual yo desarrolle el plan de acción para este año, invito al ministro, al director de salud mental que vengan y conozcan lo que venimos trabajando, les dije a los señores concejales de la oposición que organicen, y van a ser bienvenidos en nuestra dirección, la salud mental es para todos, no hay sectores políticos que van a ser atendidos”.

“Es un trabajo arduo que estamos llevando adelante. Estamos hablando de una problemática social muy grave, que viene desde los últimos años, que está en aumento pero nosotros desde nuestro centro de día tenemos 40 chicos en tratamiento más los grupos de auto ayuda contención, la terapia individual con las psicólogas del equipo, es un trabajo arduo, fuerte que estamos llevando adelante”, preciso.



CHICOS RECUPERADOS

Comentó el funcionario que hay nuevos chicos que se han recuperado de las adicciones y retoman una vida normal. Dijo: ““Hubo tres chicos a los que se les dio el alta, uno de ellos se fue a trabajar junto con un familiar a Esquina, y los otros dos va a retomar sus estudios, uno en el Instituto Superior Goya y otro viajará a Corrientes a hacer un profesorado de música, estos chicos se han posicionado frente al consumo desde otro lugar, gracias a un equipo técnico, la familia, con el soporto, el apoyo y la contención necesaria”.



APOYO MUNICIPAL

“Desde ese lugar es un soporte muy importante, y lamentablemente a veces uno piensa: el Ministro de Salud de la provincia han venido a Goya, ha estado acá, han recorrido el hospital, pero nunca se le ocurrió llegar a la Dirección, el Ministro de Salud es mi ministro, más allá de la gestión política, la salud es para todos, no puede haber diferencias y lo que noto es que hay diferencias muy marcadas”, expresó.

“Esta gestión del profe ha encarado con un criterio que tiene que ver con la defensa de la ley de salud mental, que habla del derecho que tienen todas las personas en toda la república y la provincia de Corrientes pertenece a la misma y yo creo que hay que empezar a pensar un poco en estas personas que hoy no tienen esta cobertura y hoy están fuera del sistema de salud mental, hay que recorrer la ciudad y se ven indigentes, situación de calle y que son enfermos mentales, uno se empieza a plantear, no tienen familia, y no tienen el lugar que se merecen ellos”, indicó.



MÁS APOYO

Delguis consideró que “se podrían hacer muchas cosas más teniendo un apoyo del gobierno provincial y del gobierno nacional. Pero agradezco el apoyo desde el municipio, con el que hemos logrado tener una casa, con un alquiler, estuvimos peleando por eso y estamos muy cómodos en esa casa., estas son responsabilidades y tiene que ver con esta toma de decisiones que tienen que ver con posicionamientos políticos, sociales, con miradas distintas frente a la problemática”.-