Con nueva Línea de Alta Tensión, DPEC cierra anillo energético noreste y beneficia a más de 10 localidades

La distribuidora provincial habilitó la línea y garantizó tres fuentes de abastecimiento para los usuarios que residen en la costa del río Uruguay; dos de las vinculaciones se originan en la Represa Hidroeléctrica Yaciretá –Estación Transformadora Rincón Santa María y ET Iberá-; y la tercera viene desde la Represa de Salto Grande. “Con la nueva LAT, el Gobierno Provincial a través de la DPEC apuntala en su política integral y estratégica a la producción de nucleos como arrocero, yerbatero, maderero y ganadero, entre tantos otros perfiles impulsado con impacto en la economía provincial”, afirmó el titular de la DPEC y ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres.En una histórica concreción, avanzando con la ejecución de obras planificadas, la gestión del gobernador Ricardo Colombi cerró el anillo energético del noreste, que beneficiará con la optimización en la distribución en más de 10 localidades de la costa del río Uruguay.El cierre del anillo de la costa del río Uruguay se efectuó por la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) entre el sábado 7 y domingo 8 de este mes, a través de la habilitación de la de la Línea de Alta Tensión (LAT) de 132 kV, desde la Estación Transformadora (ET) Paso de los Libres –Libes Norte- hasta la ET La Cruz, informó el titular de la distribuidora local y ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres.Con esta obra la DPEC garantizó tres fuentes de abastecimiento para la zona; dos de las vinculaciones se originan en la Represa Hidroeléctrica Yaciretá –Estación Transformadora Rincón Santa María y ET Iberá-; y la tercera viene desde la Represa de Salto Grande.El impacto de la nueva LAT optimiza el servicio brindado a los usuarios de La Cruz; Santo Tomé, Gobernador Virasoro y también en localidades a la vera del río Paraná, como Ituzaingó e Itá Ibaté. Pero con próximas obras a concretar por parte de la distribuidora provincial, también se beneficiarán Tapebicuá; Guaviraví; Yapeyú; General Alvear; Estación Torrent, y zonas aledañas.“La discriminación por parte de la administración nacional kirchnerista, que padeció la provincia de Corrientes, demoró la concreción de estas y otras obras de infraestructura necesarias para el abastecimiento energético en la jurisdicción”, afirmó el titular de DPEC, Enrique Vaz Torres.“A partir de la nueva gestión encabezada por el presidente Mauricio Macri, la Secretaría de Energía de la Nación habilitó y dio la jurisdicción a Corrientes de la operación de la Estación Transformadora Libres Norte, que permite distribuir energía a las localidades de la costa del río Uruguay”, agregó el titular de la cartera de economía correntina.“Con la nueva LAT, el Gobierno Provincial a través de la DPEC apuntala en su política integral y estratégica a la producción de nucleos como arrocero, yerbatero, maderero y ganadero, entre tantos otros perfiles impulsado con impacto en la economía provincial.Tal como recientemente se avanzó con un fuerte impulso al parque industrial en Goya, donde la DPEC completó la infraestructura de transformación y distribución dentro del predio.De esta manera la topología de la red permite el cierre de un anillo de 132 kV entre la ET 500 kV Rincón Santa María y la ET 500 Kv Mercedes con la opción de hacerlo también con la Central Hidroeléctrica Salto Grande. Obteniéndose así la posibilidad de contar con la conexión de la zona a tres fuentes de alimentación vinculadas.Ante una solicitud de realizar tareas de mantenimiento programado (MAPRO) en el Transformador de 500 kV y 300 MVA de la ET Rincón Santa María, entre los días 7 y 8 de enero, se realizó por primera vez el paralelo entre ambos sistemas sin novedad ni perturbaciones para luego dejar fuera de servicio el Transformador de Potencia 1 de Rincón Santa María.De tal forma, con la habilitación de esta obra de gran envergadura y extensión, se logró abastecer nuestras demandas sin restricciones desde la ET Mercedes a las localidades de La Cruz, Santo Tomé, Virasoro, Ituzaingó, Itá Ibaté y el Subsistema de 33 kV, de manera plenamente satisfactoria y exitosa.