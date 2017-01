Organizan Cena Show de la familia Riverplatense de Goya

Será la cena de los hinchas de River que festejarán los títulos ganados en el 2016. Según los organizadores “van estar presentes las copas internacionales que ganó River, para que la gente se saque la foto”. Lisandro Candia y Agustín Segovia, de la peña de River Plate en Goya comunicaron la organización de una cena show de la familia riverplatense que se realizará el próximo sábado 14 de enero en Costa Surubí. La tarjeta cuesta $250 e incluye asado, ensalada, el pan, el postre que será helado, show musical y muchos sorteos de indumentaria original y Tours todo pagado.Los menores de 10 no pagan tarjeta y va a haber un pelotero para que se diviertan. Por grupos familiares hay descuento y además se puede comprar con tarjeta de crédito. La consigna de los organizadores es “festejar todas las alegrías que nos dio River en el 2016”.En declaraciones al programaque se emite por. Lisandro Candia precisó que “el sábado 14 a las 22, se hará la cena de los hinchas de River que festejarán los títulos ganados en el 2016 para acercar a la gente, van a estar presentes las copas internacionales que ganó Rivera, para que la gente venga y se saque la foto con las copas, estarán durante la cena.“La tarjeta 250 pesos incluye la cena, el asado, el postre, habrá show musicales, habrá sorteos de indumentaria, camisetas de River, incluso tengo pensado largar premios, como viajes para la gente”.“La idea es que sea algo familiar, los menores no abonan tarjeta, para ellos habrá peloteros, también habrá show musicales, no solo habrá gente de Goya, viene gente de Buenos Aires, viene gente de Esquina, Santa Lucia, Esquina, Corrientes, interior de Chaco porque se hizo una unión muy grande con los chicos que van a la cancha”, aseguró Candia.Comunicó que “la gente puede comprar la tarjeta en el local de Sarmiento y José Gómez, la idea es que a la familia que se sume se le hará una oferta especial, un descuento, para que se le haga más liviano, y apuntamos al lado solidario para los que compren la tarjeta y lleven un artículo de limpieza o higiene se le dará un numerito y se le sorteara una camiseta original de River,”.“Es una cena que se hace solamente una vez al año y como siempre estamos viajando a la cancha no hay muchas formas de compartir cosas con la gente”, agregó.Agustín Segovia comentó: “ el año pasado fue lindo, sacamos muchos viajes, hicimos muchos eventos solidarios y espero que este 2017 sea mejor, esta cena estaba prevista para fines del año pasado, pero por el tema de viajes no pudimos entonces se hará este sábado y espero que sigan saliendo nuevos viajes, si nos acompañan los resultados”.