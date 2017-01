La Ministra Presman ratificó la realización de la elección de la reina nacional del Chamamé

La Ministra de Turismo, arquitecta Inés Presman, ratificó que la elección de la reina nacional del chamamé se realizará el 18 de enero. Con respecto a la nota de la CONSAVIG, expresó que se comunicó con la presidente del organismo Perla Prigoshin, que la invitó a la preselección y elección de la reina y recordó que no es contradictoria con ninguna ley.“Estamos en contacto directo con la producción de la televisión pública motivo por el cual vamos a tratar de aprovechar al máximo estas 10 jornadas y ver si podemos aprovechar en el mes de febrero también, para cubrir los caminos del carnaval y la fiesta nacional del carnaval” expresó.“A playa, chamamé y carnavales hemos sumado la oferta del ibera que es sumamente atractiva para la familia, para amigos, para aprender a valorar nuestros recursos naturales, nuestra flora y fauna, para poder mostrar muchos más todo lo que representa la oferta del verano” expuso.“Vamos a tener 9 fechas para llegar a toda la provincia acompañar con el Tekove verano en distintas localidades” mencionó.“Nosotros hemos hecho público en el Facebook oficial de CONSAVIG tomé conocimiento parcial de una nota de la organización, de una nota que tenía dos páginas y estaba formada por el presidente, una vez que detecté esto con fecha el 29 de diciembre, dirigida a la Ministra de Turismo, o sea a mi persona, se puso en contacto conmigo la presidente de CONSAVIG, me dijo que tenían entendido que la nota había sido enviada, advirtieron que no fue enviada finalmente, por lo que advertí que no podíamos responder hasta que la nota no llegue formalmente” mantuvo.“Ingresó el 6 de enero formalmente la nota, no se advierte ningún tipo de direccionamiento, solo de enfocar con otro perspectiva la elección de la reina nacional del chamamé y le respondí que íbamos a tratarlo con el arquitecto Gabriel Romero, presidente del instituto de cultura” comentó.“Pudo hablar por teléfono con Perla Prigoshin donde por un lado le trasladé una invitación del gobierno de la provincia de Corrientes, porque al invitarlo de que vengan a ver una preselección de la reina nacional del chamamé implican que conozca nuestra identidad para que sepan que no es como una elección como otro reinado, en otro punto de la provincia” sostuvo.“La invité al 14 y 18 de enero a la preselección y elección de la reina y del jeroky, me manifestó que no podía venir, le informé que teníamos emitida una resolución del año 2016 de cómo proceder con la reina y jeroky que entendíamos que no entraba en conflicto con la legislación y que continuábamos con la elección de la reina, sí la invitábamos que venga a Corrientes para intercambiar opiniones, y con responsables de fiestas provinciales, para que cada uno se exprese e intercambiar opiniones” contó.“La elección de la reina nacional del chamamé se realiza, el jeroky se realiza, y con la invitación hecha, en los próximos días ella va a recibir el reglamento con el que trabajamos. Fue una conversación enriquecedora para ella y para mí, de aproximadamente una hora, muy fructífera. En la página oficial y en mi Facebook personal y de Corrientes Intensa, expresé una síntesis de la conversación. Compartiendo con el arquitecto Gabriel Romero y con Jesús Pucheta, colaborador de la elección de la reina” consideró.“Se ha elevado el documento a la CONSAVIG en qué consiste la elección de la reina y del jeroky, para que tengan conocimiento” cerró la Ministra Presman.