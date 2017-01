7ª Edición de la Articulación Público-Privado: Canasta Navideña: Con la venta de más de 30 mil kilos, fue un éxito la inédita oferta de cordero correntino

El ministro Enrique Vaz Torres confirmó que, en menos de un mes, se vendieron cerca de 3 mil corderos, en el marco de la tradicional oferta que impulsa la Provincia en articulación con el sector privado. Para el inicio de la promoción se proveyó de 26 mil kilos, que debido a la fuerte demanda se resolvió una ampliación de otros 4 mil. “Se cumple una de las metas propuestas en esta articulación entre los sectores privados y el Gobierno Provincial, que es estimular también a la producción correntina que permite trabajo a mano de obra local y al mismo tiempo moviliza la economía provincial”, subrayó Cassiett. “A los correntinos, el cordero nos cambió la fiesta. Esto se notó en la búsqueda de la gente y lo charlamos entre los representantes de los distintos supermercados adheridos a la canasta. Impactó mucho la venta en esta edición de la oferta”, afirmó el gerente de Supermercado Impulso, Raúl Rogido.El ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, confirmó que en menos de un mes, con un precio menor de la mitad que en otras jurisdicciones, con descuentos de hasta el 67 por ciento, la inédita promoción del cordero correntino impulsada por el Gobierno Provincial, en articulación con el sector privado, fue un verdadero boom en ventas.Entre el 7 de diciembre pasado y este 6 de enero, lapso de vigencia de la oferta, se vendieron más de 34 mil kilos en los comercios adheridos en toda la provincia. La oferta elaborada por la Provincia, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, articulada con el sector privado y el Banco de Corrientes S.A., estableció un stock de 26 mil kilos destinada a la venta durante la vigencia de la oferta.El titular de la cartera económica provincial destacó que la rápida respuesta por parte de los consumidores y el éxito de ventas, sirvió para decidir una ampliación en más de 8 mil kilos en la disponibilidad para la oferta.Durante la vigencia de la oferta se vendieron cerca de 3 mil corderos, que significaron más de 30 mil kilos. Mientras que el precio del kilogramo superaba los 157 pesos en una de los supermercados de cadena nacional, el Gobierno Provincial en articulación con los empresarios locales y el Banco de Corrientes S.A., lograron un costo de $69,93, comprando con tarjeta de débito, a $79,92 en 12 cuotas sin interés con la de crédito de la entidad crediticia, y en efectivo a $99,90.La venta, que estrenó la marca correntina, fue resuelta por el gobernador a través del decreto N°3.262, y el acuerdo suscripto entre la Provincia, a través del ministro Vaz Torres, y la Federación Económica de Corrientes (FEC), con la firma del presidente de la entidad, Daniel Cassiett, el 7 de diciembre pasado.El acuerdo, en el marco de la séptima edición de la tradicional Canasta Navideña Correntina, proveyó para la venta en los supermercados adheridos, en una primera etapa, más de 26 mil kilos, de unos 2 mil corderos, y después cerca de 3 mil, con más de 30 mil kilos de frigoríficos correntinos, de hasta 13 kilos, del Programa Provincial Cordero Correntino.“Con la incorporación del cordero, en esta edición, el Gobierno Provincial avanza con la ampliación de la oferta de la tradicional oferta. Además, la canasta casi duplicó los productos, que pasaron de 10 a 17, incluyendo mercadería fresca y para elaboración de comidas típicas de Corrientes”, destacó Vaz Torres.“A los correntinos, el cordero nos cambió la fiesta. Esto se notó en la búsqueda de la gente y lo charlamos entre los representantes de los distintos supermercados adheridos a la canasta. Impactó mucho la venta en esta edición de la oferta”, afirmó el gerente de Supermercado Impulso, Raúl Rogido.“Me llamó la atención que la demanda siguió después de año nuevo. Pensé que se iba a comprar solamente para las fiestas, pero la gente siguió pidiendo cordero”, comentó el supermercadista.“El acuerdo con el gobierno para nosotros fue una gran solución para contar con carne en las tradicionales fiestas. Siempre a esta altura cuesta aprovisionarse, porque los frigoríficos cierran, no hacen trozados, y como consecuencia hay poco volumen de asado en esta época. Y en este contexto, lo poco que se consigue es a un precio altísimo”, explicó Rogido.“Sin embargo, a través este acuerdo con el Gobierno Provincial se pudo solucionar esto, tener una nueva mercadería, de excelente calidad, a un muy buen precio. Los comerciantes contentos, y también el cliente, que se llevó un producto muy bueno”, dijo el gerente de Impulso.“El cordero fue una carterista de estas fiestas en la provincia. Donde ibas estaba el cordero. Antes casi no existía, no se conocía como alternativa. Además, antes de esta promoción no llegaba a la ciudad Capital, no había demanda”, señaló Rogido.“Quizás esto se daba porque no había frigorífico, o eran chicos y sólo en la zona sur de la provincia; tampoco encontraban eco en los supermercadistas. Esta actitud se mantuvo hasta el inicio de la promoción, donde muchos comerciantes no veían potable la venta y después terminaron pidiendo cordero para venderlo”, comentó el comerciante.“Hemos logrado poner en funcionamiento un círculo virtuoso, donde gana el consumidor, el supermercadista, el frigorífico y también el productor local del cordero correntino”, destacó el presidente de la Federación Económica de Corrientes (FEC), Daniel Cassiett.“Se cumple una de las metas propuestas en esta articulación entre los sectores privados y el Gobierno Provincial, que es estimular también a la producción correntina que permite trabajo a mano de obra local y al mismo tiempo moviliza la economía provincial”, subrayó Cassiett.“Es cierto que hay que mejorar muchos aspectos, pero se avanzó y ganó mucho en esta primera experiencia en sumar la carne de cordero en esta tradicional oferta oficial”, afirmó el titular de la FEC.Para la compra en efectivo, todos los días desde el 7 de diciembre al 6 de enero, el precio acordado por kilo fue de $99,90; en tanto que los días miércoles y jueves, en este período, adquiriendo con tarjeta de débito del Banco de Corrientes, el precio acordado es de $69,93 el kilo, significando un descuento del 53% con relación al precio en mostrador.Para la compra con tarjeta de crédito de la entidad crediticia provincial, el precio acordado fue de $79,92 el kilo, hasta en 12 cuotas y sin interés; significando un descuento del 47% con relación al precio en mostrador.