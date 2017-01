Presidente del Instituto de Cultura Gabriel Romero: No se suspende la elección de la Reina Nacional del Chamamé

El presidente del Instituto de Cultura, desestimó el pedido de suspensión de la elección de la Reina Nacional del Chamamé y todo sigue su ritmo de cara al miércoles 18 de enero, cuando se conocerá el nombre de la soberana para la 27ª edición de la máxima fiesta de los correntinos. Gabriel Romero desechó el pedido de suspensión sugerido por la Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género, que prácticamente ordenó que no se realice la elección de la Reina del Chamamé. Romero presidente del Instituto de Cultura, manifestó su sorpresa que “esté en las redes sociales una nota, pero no esté un papel con la firma de un responsable”.NdlR: La Dra. Perla Prigoshin del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, rubricó un documento enviado a la ministra de Turismo Inés Pressman.Sobre los requisitos al elegir a la soberana, Gabriel Romero explicó que “nuestra elección siempre tuvo el criterio que sea una representante que hable de la cultura, de la tradición, de la historia de Corrientes, no tomamos solamente la belleza física, sino su conocimiento sobre el chamamé y la historia de la provincia”.Al presidente del Instituto de Cultura no le parece que “sea algo tan central como para generar una polémica, es necesario una política que esté vinculada a la defensa de los derechos que pasa por la educación y otras cuestiones mucho más importantes”.