Medidas de Seguridad para Minimizar Riesgos por Accidentes en el Río

“PREFECTURA RECOMIENDA”

Con motivo del paulatino aumento de la temperatura que a esta altura del año comienza a registrarse, Prefectura, reitera recomendaciones de seguridad a la población y turistas en general.



Concurra siempre a lugares habilitados por las autoridades municipales ya que los mismos se encuentran previamente verificados y asistidos por guardavidas.

1) NO INGRESE A LAS AGUAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO DEL CALOR.

2) RESPETE LOS CARTELES DE SEGURIDAD E INDICADORES DE PELIGRO.

3) EXTREME LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CON MENORES. NO PERMITA EL INGRESO AL AGUA DE LOS NIÑOS, SIN EL ACOMPAÑAMIENTO DE UN ADULTO.

4) RESPETE LAS INDICACIONES DE LOS GUARDAVIDAS.

5) NO INGRESE AL AGUA DESPUÉS DE COMER.

6) RESPETE EL BOYADO DE SEGURIDAD.



Se solicita prudencia, respetar el río y acate las indicaciones, será en beneficio de todos y contribuirá a no aumentar los índices de muerte por inmersión (ahogados).

Las estadísticas registradas en los últimos años a lo largo de la jurisdicción fluvial, indican el incremento de la perdida de vidas humanas como consecuencia de accidentes sufridos por bañistas, quienes hacen uso de playas y/ o lugares no habilitados, carentes de infraestructura y seguridad adecuada.

Recuerde que desde cualquier teléfono se puede comunicar con el N° 106 EMERGENCIAS NÁUTICAS (gratuito) de la Prefectura y TE- 03777-421419