Ingrid Jetter: “En febrero iniciarán obras de repavimentado en rutas claves”

Se trata de la totalidad de la 123 y un tramo importante de la Ruta 14. En tanto se proyecta culminar en octubre con la repavimentación de la Ruta 119. La gerente regional de Vialidad habló de la licitación del segundo puente Chaco-Corrientes y de concesiones de peajes.En sus oficinas ubicadas en la avenida Costanera, la gerente de la Región NEA de Vialidad Nacional, Ingrid Jetter, recibió a época con quien realizó un balance del 2016. En la oportunidad conversó sobre las diversas obras viales que comenzarán este año, dos de ellas en el primer trimestre. Además de la licitación del segundo puente que cuenta con una partida de 227 millones de pesos incluida en el presupuesto nacional de este año.En Corrientes se encuentran avanzadas las obras sobre la Ruta Nacional 119, que une la Ruta 14 con la 123. Se trata de 109 kilómetros de repavimentación bajo el sistema de Contrato de Recuperación y Mantenimiento (CREMA). Las obras se pusieron en marcha en mayo pasado. “Es un ambicioso plan que acordamos con la empresa se concluya en 18 meses, así que esperamos en octubre próximo tener la ruta totalmente repavimentada a nueva”, especificó la ex jefa comunal de Riachuelo.“Nuestras expectativas se enmarcan en comenzar con obras similares a la 119”, especificó Jetter y para ello detalló que las primeras se visualizarán este verano, más específicamente a partir de febrero. “La primera etapa corresponde a un segmento importante de la Ruta 123, que es la que pasa por el predio del Gaucho Gil, donde actualmente está en vigencia un plan de bacheo pero en febrero empezaríamos con la repavimentación completa”, manifestó. Serán aproximadamente un total de 576 kilómetros de mejoras en tramos viales vitales para la región mesopotámica.Tres empresas tendrán a cargo el repavimentado en diferentes segmentos desde la rotonda de 9 de Julio hasta Mercedes y luego desde la ciudad del Paiubre hasta la Ruta 14 en sentido Este. Una tercera etapa corresponde al inicio de la Ruta 123 desde la Ruta 12. “El proyecto definitivo todavía se está acordando pero se va a ejecutar y comenzará en la Ruta 12 atravesando varios pueblos y bajando haciendo “una U” hacia Goya”. (Ver infografía)“En 9 de Julio existe una conservación mejorativa y luego ya comenzarán con las tareas de repavimentado dentro de CREMA que es un sistema de construcción repavimentación y mantenimiento por cinco años a cargo de la misma empresa”, detalló Jetter.También se prevé repavimentar 101 kilómetros de la Ruta Nº14 en el tramo comprendido entre Santo Tomé hasta el acceso a Yapeyú.La gerente regional expresó que el objetivo de Vialidad Nacional es que “cada distrito pueda tener un tercio de rutas en lo que son concesiones y otro tercio mantenido exclusivamente por el mismo organismo”. En territorio correntino la Ruta 118 es el caso. “Allí estamos haciendo el mejoramiento de alcantarillas, señalización, la denominamos el sendero escénico del Iberá porque realmente es una arteria turística”, comentó.En lo que se refiere a ejecuciones desarrolladas en 2016, recordó que se puso en marcha una obra “que estaba neutralizada”, el ensanchamiento y banquina pavimentada desde la Rotonda de la Virgen de Itatí originalmente era hasta la localidad homónima. “Pero lo que se convino hacer es el ensanchamiento, dejarla con carpeta nueva pero la banquina desde Paso de la Patria hasta Itatí porque prevemos en nuestro plan vial hacer la autopista hasta la villa turística. por eso seguramente verán gente trabajando en todo el tramo desde el acceso a la capital correntina”, indicó.La obra “más emblemática” será la autopista urbana que tal como se detalló oportunamente contará con cuatro bandas de circulación y 14 empalmes, serán dos carriles de ida y dos de vuelta y pasos de alto nivel. El plan de obra abarcará desde el control de Ruta 12 hacia el Sur, cerca de la entrada a Puente Pexoa, hasta pasar el ingreso a Santa Ana. “Son 13 kilómetros que van a unir los dos controles policiales: el de Riachuelo con el de Santa Ana”, recordó. “Por ser una zona urbana lleva más tiempo, cada cruce es estudiado y la consultora tiene muchas cuestiones por resolver, pero sí va a empezar la obra este año”, dijo la titular regional del organismo vial.La entrevista sirvió también para que la referente del partido Propuesta Republicana (PRO) dé su visión respecto al primer año de gestión del presidente Mauricio Macri. “Fue un año muy intenso, creo que el Gobierno nacional en su conjunto no se tomó el tiempo necesario para hacer una evaluación y decirle a la sociedad cómo se encontró el Estado pese a que se podían tener indicios”, opinó.“En estos doce años no solamente hubo corrupción sino mucha desinstitucionalización y cuesta poner en marcha cada uno de los organismos”, señaló Jetter. En esa línea recordó que se topó con muchos procedimientos alterados y cambios en el proceso burocrático. “Nos encontramos con iniciativas aprobadas licitadas y contratadas pero no iniciadas, en las cinco provincias, pero en la que más casos encontramos fue en Corrientes”, contó.“Al existir obras contratadas pero sin haberse iniciado, había que sentarse nuevamente con los empresarios y muchas databan de 2009 2011, se debía reconvenir las obras”, continuó.Por otro lado señaló que mantiene “una buena relación con los cinco gobernadores. En Misiones, Chaco y Formosa se trabajaba en convenios con vialidades provinciales y modificamos eso, algunas se mantuvieron pero el objetivo es que todas las obras las licite y controle la Nación y los mandatarios lo entendieron”, manifestó.En cuanto a Corrientes, destacó el trato con los intendentes y recordó que la Ruta Provincial 94, financiada por organismos internacionales, es monitoreada por el organismo a su cargo. Lo mismo sucede con otras que cuentan con financiamiento internacional, tal es el caso de la Ruta 126 con apoyo del Banco Mundial.En ese trabajo conjunto mencionó la iluminación y repavimentación de la Ruta 120 que une la Ruta Nacional 12 con Virasoro y desde allí hasta Misiones.Semanas atrás en su cuenta oficial de Facebook el titular a nivel nacional de Vialidad, Javier Ilguacel había puesto de ejemplo a Corrientes en un caso específico de administración responsable. “Destacaron por ejemplo que ahorramos bastante dinero en lo que es el corte de pasto al costado de las rutas. Ello estaba tercerizado y se licitaba. Hoy lo hacemos por administración”, especificó Jetter.Por otra parte y en esa línea, dijo que a nivel regional se contemplan ahorro de fondos en las obras civiles. “Vialidad está en todos los puntos del país y a veces uno no tiene dimensión de ello, además de la sede del distrito tiene 4 o 5 campamentos dentro de cada provincia que nos sirven para el mantenimiento de las rutas con galpones para proteger las maquinarias y necesitan arreglos”.Por eso bajamos los precios, también tratamos de introducir análisis de precios en todas las licitaciones”, indicó. La funcionaria consideró que los desfalcos en las finanzas nacionales no solamente corresponden a la corrupción, sino que “la misma inflación llevó a un descontrol de los montos, y hubo falta responsabilidad en darle valor a lo público”. En diferentes puntos de la región hay sumarios abiertos sobre situaciones dudosas en el manejo de dinero.La presidente de la Fundación Pensar reiteró que el profesionalismo, el trabajo en equipo, la ejemplaridad y la transparencia son los ejes de la gestión planteada por Macri. Por ello se instaló una oficina anticorrupción en la sede central de Vialidad, además de un trabajo intenso por parte del departamento de auditoría interna.En el marco de las reuniones evaluativas del 2016, Jetter planteó que “haber administrado un municipio pequeño nos ayuda mucho más al cuidado de cada peso. Uno ve montos muy grandes, los convenios de obras son millonarios que a veces se olvida de controlar. Esos 300 mil de diferencia pueden ser destinados a otras necesidad, hay que cuidar la plata del Estado”, puntualizó.“El despilfarro es uno de los grandes males que tenemos y en un año no lo hemos superado y se debe trabajar mucho más en eso, lo público sigue siendo muy poco sagrado, cada día insistir en que todos somos responsables en cómo se invierte el dinero público”, expresó.En ese punto hizo hincapié en el trabajo en equipo. “En el Estado e general hay mucho por hacer, esta situación viene de larga data no creo que eso corresponda solamente al gobierno kirchnerista, se notó más porque hubo ingresos elevados producto de los precios de los commodities de recaudaciones récord y ese gran flujo de dinero permitió que el despilfarro y la corrupción fueran moneda corriente”. A su vez la funcionaria pidió “un control más estricto”.