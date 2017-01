Como todos los 8 de Enero, Goya se prepara para recibir a los devotos del Gauchito Gil

Se espera una masiva concurrencia de devotos y promeseros al ubicado en la intersección de avenida Leandro Alem y ruta Circunvalación para rendir homenaje al “santo” popular.En el acceso norte de Goya donde se erige un “santuario”, se espera que cientos y tal vez miles de personas comiencen a acudir a dar su testimonio de fe al “gauchito Gil”.Cada año es notorio el arraigado fervor por el Gauchito Gil. Se forma habitualmente una fila de varias cuadras de personas a pie y otras tantas en automóvil, que esperan para ingresar al santuario y cumplir el rito de todos los años: encender una vela, llevar pañuelos colorados y dar gracias por los favores recibidos.Este centro de culto es una alternativa válida para aquellos que por motivos económicos no pueden ir al Santuario mayor del Gauchito por excelencia que está en Mercedes.La leyenda indica que Gil vivió en Mercedes entre las décadas de 1840 y 1870, y que peleó en la Guerra del Paraguay. Sin embargo, no quiso sumarse a una batalla entre el los partidos Autonomista y Liberal, dos bandos de una confrontación interna que dominaba Corrientes en la época, por lo que fue detenido como desertor, delito que entonces era castigado con el degüello.A pesar de que por las buenas referencias con las que contaba Gil, por lo que estaba a punto de obtener la indulgencia del gobernador, los soldados que lo custodiaban decidieron ejecutarlo.En el momento previo comenzó la leyenda, cuando le dijo al sargento que iba a matarlo que cuando regresara a su casa se iba a encontrar con un hijo muy enfermo y que lo invocara para salvarlo, porque iba a interceder ante Dios, lo que efectivamente se cumplió una vez que se llevó a cabo la ejecución. Una versión de la leyenda indica además que Gil se dedicó al pillaje cuando fue despojado de sus bienes por la milicia, antes de ser detenido, siempre como acusado de no sumarse a las filas autonomistas "para no derramar sangre de hermanos".A esa circunstancia obedece el hecho de que en los santuarios el "Gauchito Gil" impere el color rojo, característico del Partido Liberal, en contraposición del celeste autonomista.