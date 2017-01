Gestión municipal del profe Gerardo Bassi: Municipalidad reactivó la legendaria "Fuente de las Tortugas" de Plaza Mitre

Para sorpresa y alegría de chicos y grandes, hace unos días volvió a funcionar a pleno la legendaria “Fuente de las Tortugas” de la plaza Mitre. En el principal espacio verde de la ciudad, el gobierno municipal como parte de un esfuerzo permanente por la puesta en valor de esta plaza emblemática de Goya ha logrado que la fuente recupere su antiguo brillo y vuelva a ser centro de atracción de los visitantes. El intendente Gerardo Bassi en persona verificó el funcionamiento de la fuente, que viene a sumarse a otro gran atractivo de la plaza como es la moderna fuente de aguas danzantes.En efecto, en la plaza Mitre, cuadrillas de operarios de la Dirección de Servicios, y la Secretaría de Servicios que conduce Marcos Bassi hicieron trabajos de limpieza, arreglo y pintura de la llamada “Fuente de las tortugas”. La obra se ha hecho a nuevo, prácticamente con lo que se renueva ese clásico atractivo infantil de la plaza principal de Goya.La pintoresca fuente se encuentra en uno de los extremos de la plaza y antiguamente esta despedía chorros de agua y en ella se encontraba una pequeña familia de tortugas, pero con el pasar de los años fue perdiendo interés. También sucedía que inescrupulosos jóvenes, buscando una depravada diversión sacaban los quelonios de la fuente y jugaban con ellas, cual si fueran bochas, causándoles severos daños en sus caparazones cuando no la muerte.. Aunque para estos imberbes este acto de salvajismo les deparaba a ellos mucho entretenimiento y risas por doquier.Con el paso de los años, solo quedaba la estructura de la fuente y ya no tenía más uso y la familia de tortugas fue retirada de ella ya que no era un ambienté muy bueno para su hábitat.Con la gestión del intendente Bassi, se decidió reactivar la fuente y hoy nuevamente está en pleno funcionamiento, deparando la alegría de todos los goyanos.