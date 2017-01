El secretario de la Producción, Carlos López Soto dio detalles del futuro “corsódromo”

Desde el gobierno municipal se confirman las obras del nuevo Corsódromo de Goya que apuntan a una reestructuración total de la organización de los Carnavales Oficiales de este año. Es una de las grandes apuestas de la gestión municipal para resolver las demandas que viene haciendo el público desde hace varios años.

El secretario de la Producción confirmó que con la planta asfáltica se hará una calle interior en el predio Costa Surubí. Tendrá 350 metros de largo por 8 metros de ancho, y oficiará de “corsódromo” y para múltiples eventos incluyendo la Fiesta del Surubí.

En declaraciones al programa “Al que madruga” que se emite por FM Norte, el funcionario comentó: “Es importante que el carnaval se realice ahí, en Costa Surubí, porque ahí tenemos baños y no tenemos que salir a alquilar, es más fácil el control, la seguridad, baja mucho los costos del carnaval y vamos a dejar de molestar en la vía pública a mucha gente”.

En relación al precio de la entrada de los corsos dijo: “Eso lo definiremos en la comisión, sería alrededor de 50 pesos, no está nada definido, lo que si pretendemos es crear una calle asfaltada de cerca de 350 metros que va a estar paralela al galpón y a los baños, paralela a la avenida de los Primeros Concejales, detrás del galpón, de los baños, va a cruzar todo el predio de Norte a Sur, tendrá 350 metros de largo por de 8 metros de ancho no solo servirá para el carnaval sino que en la misma Fiesta será una calle que nos va a servir para un montón de actividades”.

López Soto remarcó que “buscamos que el predio, con esta infraestructura, nos sirva de base para los demás eventos y de base para el desarrollo del carnaval que es otro de los productos que lo estamos reformulando y estamos trabajando fuerte con las cuatro comparsas que se presentaron en los carnavales, ya desde el Municipio les hemos hecho un anticipo de compra de entradas con lo que ellos se están reequipando y pretendemos generar un carnaval competitivo y a su vez que tenga la participación de comparsas barriales”.



COSTA SURUBI

Sobre las inversiones en Costa Surubí, dijo: “La pregunta que hay que hacerse es cuánto le cuesta a Goya no tener la infraestructura para los eventos, seguro es más costoso que lo que en algún momento haya que discutir con los dueños. Lo que sí me parece es que la gestión municipal va a insistir para que ese predio sea declarado por la provincia de utilidad pública y sea expropiado. Creemos que ese predio es una herramienta estratégica para el desarrollo de la ciudad. Nos parece importante que pase a ser de propiedad municipal. Yo sé que a los muchachos del Tiro esto les hace ruido pero en algún momento ellos lo van a tener que entender y no sé si en esta gestión o en la próxima pero necesitamos una ley provincial y una voluntad política de la expropiación. Necesitamos ese ese predio para que ahí se puedan hacer inversiones mucho más importantes y al tener la propiedad es fácil el financiamiento de muy largo plazo. Es algo importante cuando queremos crear el polo que sustenta el desarrollo turístico”.