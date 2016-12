Gabinete Económico habló del ajuste: Gobierno confirma la meta para 2017: buscará disminuir el déficit de 4,2% pautado

El designado ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró hoy que su "objetivo es continuar con el programa económico del Mauricio Macri" y afirmó que "una de las principales metas a lograr en el primer año es, en caso de tener exceso de recursos, poder disminuir más el déficit fiscal" reconfirmando que se dejara de lado el gradualismo y que el nuevo ministro llega para afilar el nivel de gasto: "buscaremos disminuir el déficit de 4,2% que tenemos pautado", indicó"En el Gobierno queremos gastar bien y que los recursos lleguen a los que menos tienen. Vamos a mirar muy finito en qué estamos gastando", aseveró el nuevo titular de Hacienda, quien señaló que durante el primer año de gobierno "mucha energía fue aplicada a desmontar todo el esquema perverso de lo que recibimos; ahora podemos enfocarnos, con muchísima tranquilidad cambiaria", a desplegar una política económica responsable."Queremos gastar bien, hacer un gasto mucho más eficiente", aseguró el flamante funcionario durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno junto con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el nuevo ministro de Finanzas, Luis Caputo."La economía ya se ha estabilizado, aunque no estamos conformes, queremos que la inflación sea del 5% anual en tres o cuatro años", definió y destacó que "es importante" el resultado en materia de inflación y mencionó que en el segundo semestre de 2016 fue del 19,6% anualizado, además de que por primera vez se está aplicando una política antiinflacionaria "con un tipo de cambio flotante y normalizando los precios de los servicios públicos".El economista se comprometió a "contribuir desde el Ministerio de Hacienda a bajar los costos para que la Argentina pueda duplicar su producción en los próximos años" y destacó que el nuevo gobierno "mejoró la competitividad" del país."A nivel nacional no nos sobra ningún empleado público, de ninguna manera queremos reducir el empleo público en las provincias, queremos provincias pujantes que ya no tengan migraciones masivas que lleguen a Buenos Aires para vivir en condiciones de hacinamiento y precariedad", agregó.Respecto de su relación con la familia Trump, el designado ministro de Hacienda explicó que "hace muchos años conocí a uno de los hijos del presidente Trump, mi cuñado inició la construcción de la Trump Tower en Punta del Este y el diseño es del estudio de mis padres; a eso se limita mi relación con Trump".Los ministros fueron presentados por Marcos Peña quien defendió la decisión de dividir el Ministerio de Hacienda y Finanzas en dos carteras para que cada una pueda enfrentar "una parte de los desafíos" de la economía."El punto del equipo económico que comanda el presidente (Mauricio) Macri como venido diciendo es un diseño que pueda tener varios ministerios que se van ocupando de una parte de los desafíos en una economía que tiene enormes desafíos", afirmó Peña.Dujovne y Caputo reemplazan en el cargo a Alfonso Prat Gay, a quien el presidente Mauricio Macri le pidió la renuncia por "diferencias" en el funcionamiento del equipo económico, que también integran Mario Quintana, Gustavo Lopetegui y Rogelio Frigerio.