Aventuro perspectivas favorables para la provincia: Ricardo Colombi expuso la fortaleza de Corrientes, al hacer un balance de su gestión

Confiado en la nueva relación con el estado nacional, el gobernador auguró perspectivas muy favorables para Corrientes en los próximos años, al trazar su balance de gestión en el Salón Amarillo. Ratificó el compromiso y trabajo de su gabinete e invitó al millón de correntinos a seguir transitando por este camino.Tal cual estaba previsto, el gobernador Ricardo Colombi, acompañado por su gabinete, realizó este viernes en horas de la mañana en el Salón Amarillo un balance de gestión y se refirió a las perspectivas de cara al 2017.Junto al mandatario estuvieron el vicegobernador, Gustavo Canteros, el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani y los ministros de las distintas áreas de gobierno. También asistieron secretarios, subsecretarios e interventores de entes autárquicos.Colombi, tras destacar el acompañamiento y la gestión de todo su gabinete de trabajo, expresó que “todo lo que hemos hecho, lo hicimos en conjunto. Somos un equipo de trabajo que tenemos definido las acciones de los distintos ministerios”.Luego, con tono firme dijo: “A partir de diciembre, Corrientes tuvo una consideración importante luego de la discriminación sufrida por el gobierno kirchnerista. Por la voluntad popular y de la mayoría de los correntinos, tenemos un Gobierno Nacional que respeta las autonomías provinciales y nosotros recuperamos acciones, proyectos y programas que lamentablemente nunca llegó a Corrientes por cuestiones políticas”.“Esta alianza social y política se propuso conformar y acentuar la vigencia de las instituciones democráticas. Hemos consolidado los aspectos de la democracia y la independencia de poderes. Gracias a Dios, a la madurez política y al acompañamiento de la comunidad, desde 2001 venimos transitando caminos importantes en nuestra provincia”, agregó a sus conceptos.A la vez que remarcó como fundamental “haber recuperado la libertad de pensar, de no ser discriminados por pensar distinto. Eso no se puede cuantificar hay que seguir transitando este camino de acciones concretas. Este año fue muy bueno para Corrientes. Pasamos del ostracismo a tener pleno protagonismo. Hemos afianzado la vigencia de las instituciones democráticas, y eso es un logro de todos”.En tanto, sin dudar afirmó que “no tenemos dudas que lo que viene será aún mejor. Se ha profundizado el respeto al federalismo y las autonomías provinciales. Como también la relación Nación-Provincia. Terminamos un año que fue bueno, y tenemos todas las expectativas para que 2017 sea mejor".Colombi, al ahondar su balance, mencionó por ejemplo que en materia de producción han bajado a la provincia numerosos programas, con fondos para quienes se vieron afectados por las inundaciones, que nos permitió ir recuperando la economía de nuestros productores.Los remates ganadores para pequeños y medianos productores fueron un éxito y queremos que en el 2017 se dupliquen. Al igual que el Plan Ganadero, que ha permitido la calidad de la hacienda. El Plan Aguas, que está llegando a todos los departamentos de la provincia con muchas familias beneficiadas.Ponderó el ambicioso plan puesto en marcha de recuperación de caminos provinciales, llevado a cabo de manera conjunta con los consorcios y los municipios, con más de 1.500 kilómetros recuperados que incluyen a rutas emblemáticas que por año se vieron postergadas, al igual que un sinnúmero de enripiados. Más de 600 millones de pesos se están destinando al mantenimiento de caminos provinciales.Todo ello, con la participación y conjunción entre el sector público y privado, con protagonismo de las sociedades rurales, asociaciones de productores.Mencionó además una inversión de más de 100 millones de pesos en refacciones y mejoras a escuelas de toda la provincia. “Estamos construyendo escuelas con una inversión que supera los 200 millones de pesos, invertimos también en nuevos jardines de infantes y en refaccionar los que ya tenemos. Impulsamos el funcionamiento de las Escuelas Técnicas”, aseveró Colombi.Respecto a la Salud Pública, se dio tiempo para señalar la fuerte inversión en todos los rubros, con la construcción, refacción y recuperación de hospitales en todo el interior y capital.El trabajo conjunto con el Instituto de Cardiología, orgullo y modelo para toda la región, se han encarado numerosas obras en distintos centros de salud de toda la provincia.También lo clave que fue recuperar el Programa de Médicos Comunitarios, que ahora es dirigido por la provincia y los resultados están a la vista, al igual que las a acciones claras y concretas para combatir la desnutrición infantil, en bajar la tasa de mortalidad infantil, control de las madres embarazadas y los lactantes, entre otras.Asimismo, tuvo un párrafo aparte para el Banco de Corrientes, considerado a su criterio el “primer banco público del país, de casi estar quebrado lo recuperamos para todos los correntinos y hoy ocupa la categoría 2 dentro del sistema financiero. Un banco que nunca más estará destinado a financiar déficit de la provincia, sino a motorizar la economía de la provincia”.También hizo un llamado al sector privado a invertir en Corrientes, “una provincia con confiable, con reglas claras y fundamentalmente con equilibrio fiscal así como el gobierno nacional al empresariado, a apostar por el país, en Corrientes pedimos que nos acompañen en esta nueva etapa, que no tenemos dudas va a ser mejor para todos los correntinos”, expresó Colombi e “invitó al millón de correntinos a seguir transitando por este camino, en una provincia equilibrada, sin conflictos y con paz social, sobre todo porque el 2017 va a ser un año electoral y debemos tener bien en claro cuál es el rumbo a seguir”.El mandatario dijo que potenciaron la cultura con festivales que trascendieron las fronteras como el del Chamamé y el apoyo permanente a las distintas manifestaciones culturales, a los artistas que pueden hoy desplegar su arte con acompañamiento del Estado. Asimismo desde el ministerio de Desarrollo se despliegan acciones para el desarrollo de la gente, con programas y capacitaciones.En cuanto al Turismo Colombi destacó que Corrientes hoy es reconocido a nivel nacional e internacional por sus atractivos naturales, teniendo como atractivo más importantes a los Esteros del Iberá, de quien el mismo presidente Mauricio Macri remarcó públicamente que es una de las obras de la naturaleza más relevante de la Argentina. Especificó que el accionar de Coordinación y Planificación es un trabajo que no se ve pero que a corto plazo va a dar sus frutos, por su permanente capacitación, adecuándose a la nueva tecnología que se extiende a los municipios, que podrán disponer de herramientas para recaudar mejor.El gobernador manifestó que con el acompañamiento de la Nación nuestra provincia vuelve a percibir el 15% “que veníamos reclamando hace mucho tiempo y también hay otros fondos que fueron recuperados. Corrientes fue la primera provincia en este gobierno nacional que obtuvo un crédito de 25 millones de dólares. Este cambio que se ha dado a nivel nacional no va a provocar ninguna crisis”.Aludió al acompañamiento de las carteras de Justicia y de Seguridad indicando entre otros aspectos que hoy la provincia construye en Paso de los Libres una nueva unidad penitenciaria, prácticamente ya está terminada la primera etapa con una capacidad de albergar a 100 personas y se prevé que habrá una segunda etapa para otras 100 más. El objetivo es construir una en cada unidades regionales para que las familias de los reos puedan estar cerca y apurar la tarea de rehabilitación de acuerdo a las normas nacional e internacional.En cuanto al tema de viviendas Colombi sostuvo que “en un año hemos hecho lo que antes hicimos en ocho; están proyectadas tres veces más de lo que hicimos en un año. De allí la importancia de poder dar respuesta a una demanda que conocemos, cuando provincias vecinas fondos por alrededor de 2.000 millones de pesos cuando en Corrientes recibimos solo 150 millones y sin embargo pudimos construir con fondos propios. No mucho pero hicimos. Gracias a Dios eso se ha revertido y el año que viene va a ser mejor no sólo para la provincia de Corrientes sino para el país”.Tuvo un párrafo especial para los parques industriales indicando que en Goya se está dando energía a más de 40 empresas radicadas en el parque industrial de esa ciudad y enumero los de Mocoretá, Mercedes, el foresto industrial de Santa Rosa donde se empiezan a radicar muchos aserraderos y en febrero se instalará la primera generación de energía biomasa.Destacó que más de 600 millones de pesos se están invirtiendo en importantes obras energéticas. “Venimos de un proceso de falta de inversión terrible y no sólo Corrientes sufre las consecuencias sino el país. No es fácil modificar ésta matriz energética de la época del menemismo, que sí será responsabilidad de este gobierno nacional”.El gobernador remarcó que “es necesario saber dónde estamos parados y hacia dónde vamos” y mencionó que se debe dotar al campo las obras de infraestructuras necesarias para que la gente que trabajan allí tengan las condiciones necesarias y elementos clave como la energía, el agua, las escuelas para que cuando terminen las primarias puedan acceder a la secundaria y aspirar a tener un trabajo digno o a seguir una carrera terciaria o universitaria. “Hoy hay más de 50 mil jóvenes estudiando en sus ciudades”.En la parte final dijo que así como se ha recuperado la libertad a nivel nacional también en Corrientes tenemos que hacer el esfuerzo necesario para seguir transitando este camino. “Tenemos un plan alimentario que cubre todos los niveles desde la madre embarazadas a los niños lactantes. Los jardines de infantes; las escuelas primarias y secundarias. Somos la única provincia que ha universalizado la provisión de leche en todos los establecimientos escolares. Hay una fuerte inversión en este rubro”, sostuvo.Inmediatamente refirió el gobernador que en Deportes también hay una fuerte inversión en infraestructura deportiva, social e institucional que hace que Corrientes hoy esté considerada en un lugar muy importante por los resultados institucionales y deportivos. Hoy unos 170 clubes de nuestra provincia van a recibir subsidios de la Nación, con fondos que ya están depositados y se van a entregar pronto.En otro momento defendió que el IPS continúe siendo de los correntinos; el servicio que brinda la DPEC en toda la provincia, con importante inversiones. Y, en definitiva, dijo que todos los logros de esta gestión de gobierno es posible por el trabajo de equipo sólido que tiene un destinatario el millón de correntinos.7.500 millones en obras de infraestructurasEn un spot exhibido después de las palabras del gobernador Ricardo Colombi se puntualizó que el no arrodillarse ante nada ni nadie, Corrientes sufrió el costo de recibir menos obras que otras provincias. Algo que se revierte hoy porque en el 2016 se puso en marcha el plan más ambicioso de infraestructura, con una inversión del orden de los 7.500 millones de pesos.Luego dice textualmente: “Por eso hace un año los argentinos elegimos cambiar y con el cambio llegaron las obras, trabajando codo a codo con el gobierno nacional . Pusimos en marcha el plan de infraestructura más ambicioso que haya tenido nuestra provincia, más de 7.500 millones de pesos de inversión durante 2016-2017. Caminos para unir a los correntinos, energía para poner en marcha nuestras industrias; gas para terminar con 100 años de discriminación; agua potable y cloaca para mejorar la calidad de vida de nuestra gente.Escuela para educar a nuestros hijos; hospitales para cuidar nuestra salud; viviendas para construir a nuestras familias. Estamos haciendo obras en todos los pueblos y ciudades para que vos y tu familia vivan mejor. Las obras traerán trabajo para nuestra gente, dinamizarán nuestra economía y crearán las infraestructuras que posibilitarán nuevas inversiones.Juntos estamos construyendo el futuro. Gobierno de Corrientes, vamos para adelante”