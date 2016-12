La vacuna contra el meningococo podría comenzar a aplicarse desde el próximo mes

Quedó oficialmente incorporada a partir del 2017 al Calendario Nacional de Vacunación, gratuito y obligatorio, la aplicación contra el meningococo destinada a niños mayores de tres meses de edad.La inmunización contra el meningococo se prevé que comenzará en el 2017. El esquema de vacunación contempla una dosis a los tres meses, otra a los cinco meses de edad; un refuerzo a los 15 meses y un refuerzo a los 11 años de edad. La estrategia complementaria de vacunación de adolescentes busca disminuir la portación nasofaríngea en esta población, es decir, que la lleva en la nariz y en la cavidad bucal, y proteger de forma indirecta a la población no vacunada.Cabe recordar que el objetivo de incluir esta vacuna en el Calendario Nacional es disminuir la mortalidad y las secuelas provocadas por esta patología, con una visión de equidad e inclusión, permitiendo el acceso a la vacunación en forma universal, gratuita y obligatoria.En este contexto, la jefa del área de Infectología del Hospital Juan Pablo II, Andrea Gajo Gane de Borda, explicó a El Litoral la importancia de esta vacuna. En este sentido, remarcó que se está previendo una enfermedad que tiene un elevado índice de mortalidad sobre todo en los más pequeños.“No es frecuente pero sí tienen consecuencias fatales. Cuando estos casos llegan a nuestras manos, el médico mucho no puede hacer por lo cual es importante la colocación de la vacuna. Según estudios multicéntricos de Argentina, uno de ellos con participación correntina que duró tres años, concluyó que esta enfermedad afecta a los más pequeños”, sostuvo la doctora consultada por este medio.A su vez, recordó que la dosis destinada al adolescente es para que “no transmitan a los más chicos”. “Esto servirá para frenar el contagio, no obstante el Meningococo puede presentarse en cualquier persona”, indicó.Respecto a la aplicación, explicó: “La estrategia de vacunación se basa en estudios epidemiológicos de la Argentina. La vacuna es contra cuatro tipos de Meningitis: A, C, W e Y. Se prevé casos de meningitis por dichos gérmenes y Meningococemia, tienen una mortalidad muy elevada, supera los 90 por ciento de los casos, o dejan secuelas importantes como ser la amputación de algunos miembros”.La especialista en infectología, remarcó la importancia de que “ahora la vacuna va a alcanzar a toda la población”.La doctora Gajo Gane, explicó que la infección provocada por la bacteria Neisseria meningitidis (meningococo) produce una enfermedad muy grave que puede presentarse como meningitis, bacteriemia, sepsis y meningococemia, con alto riesgo de secuelas graves e irreversibles, principalmente neurológicas. Entre el 10 y el 20 por ciento de los casos presentan pérdida de la audición, convulsiones, hidrocefalia, retraso madurativo neurológico, amputación de miembros y escaras que requieren injertos, y muerte.Al mismo tiempo, recordó que el grupo etario más comprometido por esta patología incluye a niños menores de 2 años, principalmente de 12 meses y dentro de este grupo, la mayor carga de enfermedad se presenta en los menores de nueve meses.Cabe destacar que para la administración de la vacuna a los niños comprendidos en esta resolución no se requerirá la presentación de una orden médica.