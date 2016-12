Por insolvencia económica: Fundación Ayudar en riesgo de cerrar centro de rehabilitación

Son 41 las personas que en la actualidad reciben asistencia profesional en el centro de rehabilitación en adicciones “Volver”. Este servicio es uno de los que brinda la fundación Ayudar de Goya. Peo la Fundación Ayudar, recibe solo 18 mil pesos al mes y debe paga a muchos profesionales. SI hay una solución, en febrero cierra el Centro de Día.

En declaraciones al programa “Equinoccio” que se emite por FM Norte, Cecilia Coulleri “la Fundación no cierra, lo que cierra es el programa, uno de los cinco, el Centro de Rehabilitación Volver que es un hospital de Día, un centro interdisciplinario con el que se identifica a Fundación Ayudar, el hospital funciona en José María Soto y 25 de Mayo, nos trasladamos debido a la cantidad de chicos en tratamiento en el hospital y gracias a la ayuda de Gladis Chalub quien nos dio accedió en la casa, hace 6 meses”.

“Y ahora estamos con las manos atadas, porque con el ingreso que tenemos de SEDRONAR y de los chicos con IOSCOR, no nos alcanza para poder subsistir, es un ingreso mensual de son 18 mil pesos con 23 profesionales, es irrisorio”, dijo.



UNA ESPERANZA

“La novedad, espero que sea buena, es que ante esta movida que salió ante el cierre, Sofía Brambilla la referente del PRO, habló con el gobernador, habló con Ignacio Osella, y con Estela Regidor, con la ministra Stanley, así que hay una esperanza de que nos vuelvan a habilitar el IOSCOR de adultos que es lo que nos trabó mucho, son tres chicos los que tienen IOSCOR, el de adultos nos posibilitaba pagar a los profesionales y poder seguir trabajando, hay una luz de esperanza, vamos a esperar, sino en febrero cerramos las puertas, porque hay que pagar alquiler, agua, hay que darle s de comer a los chicos, es hospital de día”, dijo.



FIN DE SUBSIDIOS

Explicó que “nosotros nos solventamos durante muchos años con todo lo que era aportes y teníamos IOSCOR para adultos y SEDRONAR, SACARON los subsidios y la parte de adultos, hacemos los tratamientos del chico con la familia, nos sacan todo lo que es familia y quedamos en cero y hace tres años que venimos golpeando puertas y nunca se abrieron, entonces, cuando no se entiende la problemática y se mira para un costado y no se entiende que la persona en tratamiento, tiene una problemática y padece una enfermedad y no se toma a la persona que tiene consumo como una persona enferma, estamos mal, y los que están alrededor tienen una problemática y tenemos que tratarla y eso es lo que no tenemos para tratarlas”.

“Los rehabilitados son doce, a fin de año tuvimos dos rehabilitados nuevos, se rehabilitan casi todos los años dos, estamos más que contentos con eso, el resultado es bueno, los chicos van y vienen, hay chicos que pueden sostener el tratamiento hay chicos que no lo pueden hacer”, dijo Coulleri.

“La cantidad de chicos que se mueven son 41 chicos, con sus familias, mama, papa, los hermanos y los amigos también, porque los amigos que son responsables también van y acompañan el tratamiento y te mueve más o menos 1500 personas, eso es hospital de día, es mucha gente, y después tenes todo lo que es vivencia, la parte de adultos que solamente Goya está moviendo 800 personas y yo estoy en Lavalle, Santa Lucia, San Roque, Esquina y te mueven 400 personas más. Hay movimiento, nadie ve?”, expresó.

“Perucho fue el único que desde el 1º de enero de 2010 me abrió las puertas y hasta ahora las sigue manteniendo abiertas, me saco el sombrero, pero he golpeado todas las puertas y acá no importa los partidos políticos, acá no vamos a partidos políticos, somos institución, que no tiene partidos políticos y la adicción tampoco”, remarcó.