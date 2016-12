Presentaron en el Municipio de Goya proyecto del Centro Oncológico de Curuzú Cuatiá

Ayer en el salón de acuerdo de nuestra ciudad, se presentó el proyecto del centro oncológico “Anna Rocca de Bonatti” de alta complejidad que se construye contiguo al hospital Fernando Irastorza, en Curuzú Cuatiá y que tendrá un impacto importante en el Sur correntino y Norte entrerriano. La presentación estuvo encabezada por los intendentes Gerardo Bassi, Ernesto dominguez y Tata Sananez, director de Obra, Marcos Huber, médicos, funcionarios, concejales y medios de prensa local.El jefe comunal de nuestra ciudad auspició de anfitrión de tan importante obra benéfica que se esta construyendo en la vecina ciudad de Curuzú. Primeramente dio la bienvenida a los presentes y pidió a los medios de comunicación que difundan este importantísimo emprendimiento para la salud pública de nuestra región. Por otra parte expresó “la verdad es que la ciencia tiene que avanzar y prolongar la calidad de vida de la gente” y continuó diciendo “sentimos una sana envidia por este aporte, porque la verdad es que la salud en la provincia deja mucho que desear”.Seguidamente, tomó la palabra Ernesto “Lalo” Domignuez intendente de Curuzú Cuatía, aprovecho la oportunidad de poder estar frente a los medios y por difundir esta obra, debido a que esta es la segunda presentación que se realiza.Primeramente reconoció el valioso aporte de Elena Bonatti, la inversora del emprendimiento, y anunció “creemos que seguramente para fines del 2017 ya vamos a estar inaugurando esta maravillosa obra”. Además comentó que la capacitación de los médicos es “muy importante y necesario” para poder dar un buen servicio a través del equipamiento de alta tecnología con el que va a contar este centro de salud. Finalmente comentó “Llevarles la esperanza que es el 50%, como expresa siempre Elena Bonatti, que es como esta el enfermo anímicamente y como se acompaña y eso es algo que le vamos a pedir a Gerardo y a los intendentes con los que estamos trabajando porque tenemos la intensión de formar un voluntariado capacitado para acompañar a las familias y a los paciente que vayan a este centro”A continuación Marcos Huber, comentó en qué situación se encuentra la obra, la se divide en dos etapas, la primera es estructural, hormigón armado, columnas, lozas. Es en la cual estamos trabajando en este momento. Y la segunda etapa donde se realizarán cerramientos, paredes, pisos, instalaciones con un plazo total de un año y medio desde que se comenzó.Por otra parte, el arquitecto agradeció al intendente Domínguez por la donación del terreno que realizó el municipio para la construcción de esta gran obra en las inmediaciones del Hospital “Fernando Irastorza” que cuenta con 2150m² del centro de diagnóstico y cura de tumores.Seguidamente expreso que “el equipamiento de alta tecnología con el que contará este nuevo espacio incluirá resonador, tomógrafo, mamógrafo, acelerador lineal, ecógrafo, radio terapia un sector de laboratorio y análisis”.Antes de terminar con su alocución expresó que se está trabajando para formar un fundación similar al Cardiológico en Corrientes para que los que no tengan recursos puedan atenderse y los que tenga la posibilidad de pagar los estudio contribuyan con esta fundación.Por último la médica oncóloga goyana, que forma parte de este emprendimiento médico de alta complejidad, Graciela Vallejos quién se mostró muy contenta por esta obra que va a ser muy importante para la salud pública de la región “todos tenemos que interpretar que esto es nuestro, mas alla de que este en Curuzu”. Además aclaro que hoy hablar de cáncer no es hablar de muerte debido a que el avance de la tecnología nos permite tener una vida prolongada. Comentó además que la importancia de las herramientas con las que va a contar el lugar va a ser un beneficio para los correntinos, chaqueños y formoseños.Finalizó diciendo “acepte este desafío porque el cáncer se lucha con esperanza y conocimiento. Hay que capacitarse todo el tiempo y no es imposible estar al nivel del primer mundo”.