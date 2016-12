Federal C: Están las zonas de los equipos de Corrientes

Por la Región Litoral Norte, los elencos de la provincia, que son siete en total, conformarán la 11 y 12, respectivamente. La competencia arrancará el 29 de enero próximo.Si bien no se dio a conocer oficialmente, el Consejo Federal de AFA ya tiene diagramadas las zonas del Torneo Federal C que se disputará desde el 29 de enero. Serán siete los equipos de Corrientes participantes, divididos en dos zonas, dentro de una Región Litoral Norte con 44 equipos que tendrá dos ascensos en juego.Huracán Corrientes y Soberanía, representantes de la Liga Correntina de Fútbol, formarán parte de la Zona 11 de la Región Litoral Norte del Torneo Federal C junto a Central Goya, el último campeón provincial.En tanto que en la Zona 12 jugarán Victoria de Curuzú Cuatiá, Comunicaciones de Mercedes y los libreños, Panificación y Puente Seco. El resto de las zonas se componen con equipos del Chaco, Formosa, Misiones y uno de Villa Ocampo (Santa Fe).La primera fase se jugará en el sistema de todos contra todos. En las zonas que tienen cuatro equipos clasificarán los dos primeros; en tanto que, en las zonas de tres, sólo continuará el ganador del grupo.Luego de este corte, el formato del torneo marca que los doce ganadores del grupo pasarán directamente al segundo cruce de playoff (partido y revancha), a los que se sumarán los ganadores de los cruces entre los ocho segundos de las zonas de cuatro, que chocarán en el primer playoff.Así, los ganadores del segundo playoff (ocho) pasarán al tercero -siempre en partido y revancha- y los cuatro ganadores jugarán las dos finales, recordando que son dos ascensos por región, según consigna el sitio especializado www.ascensodelinterior.com.ar.Por la Región Litoral Norte quedarían así conformados los grupos con elencos de la provincia de Corrientes:Zona 11: Huracán Corrientes de Corrientes-Liga de Corrientes 1, Soberanía de Corrientes-Liga de Corrientes 2 y Central Goya de Goya-Liga de Goya.Zona 12: Dep Victoria de Curuzú Cuatiá-Liga de Curuzú Cuatiá, Comunicaciones de Mercedes-Liga de Mercedes, Sportivo Panificación de Paso de los Libres-Liga de Paso de los Libres 1 y Puente Seco de Paso de los Libres-Liga de Paso de los Libres 2.