Gerardo Bassi habilitó importante tramo de la Avenida Neustadt

En un emotivo acto que fue presidido por el intendente Gerardo Bassi, con la presencia del diputado Martín Barrionuevo, de funcionarios municipales, y vecinos de la zona se habilitaron tres cuadras de pavimento de la avenida Ciudad de Neustadt, con una gran obra de iluminación y pluviales. Forma parte de una inversión que totalizará 50 millones de pesos.

La ceremonia se desarrolló frente a la Casa del Bicentenario, constituyendo una verdadera fiesta. En la ocasión hubo varios testimonios como el del vecino Mariano Romero, quien destacó la importancia del nuevo pavimento; Jorge Omar Cefarelli, quien es referente de la FM La Chicharra que funciona en Neustadt 110, quien resaltó que “pudimos ver las transformaciones que tuvo la zona en este tiempo”, y valorizó que a contracorriente de lo que ocurre en el gobierno nacional “este municipio abre caminos, abre posibilidades de encuentros para los vecinos para que nos juntemos, nos encontremos”. Y reconoció el apoyo municipal y en particular dijo “Gracias, Gerardo al municipio por apostar a un multiplicidad de voces”.

En tanto que el secretario de la Producción, Carlos López Soto dijo que “ esta obra es una de las primeras que encaró la gestión, desde mi Secretaría junto a la de Obras Públicas y de Planeamiento para que nuestro parque industrial que en ese momento era casi un castillo de naipes pudiera tener un acceso digno y pudiera propender al desarrollo y al empleo, cuando asumió el intendente Bassi en la calle Neustadt no existía más que tierra, y un nombre, no había proyecto, no había nada, y desde cero la gestión encaró, en ese año durísimo que fue el comienzo el 2014, donde la gestión tuvo que hace frente a muchas deudas que habían quedado, encaró el desarrollo con fondos propios del proyecto ejecutivo que nos pedían para poder desarrollar esta obra”.

“No es una obra menor porque tiene 1.600 metros en doble vía de 7 metros de ancho cada una, con un pavimento reforzado pero que tiene abajo una obra de pluviales que cuesta exactamente lo mismo que lo que vemos y fue durísima la lucha y el trabajo desde la parte técnica para que lográramos la aprobación del BID que financia la obra a través del gobierno nacional, las carpetas fueron y vinieron muchas veces porque hubo que justificar la necesidad de este inmenso pluvial que corre y va a ser un gran alivio para este barrio que sufrió todavía las inundaciones”, expresó.

“Tuvimos la gran ayuda en su momento de Camau”, resaltó

Por otra parte el diputado provincial Martin Barrionuevo reconoció que tiempo atrás Camau Espínola visitó Goya y en aquella ocasión el intendente Bassi le planteó el interés y la inquietud de pavimentar la avenida Neustadt y que hubo una respuesta por parte del actual senador nacional. Y elogió a la gestión municipal por hacer obras y acciones con recursos propios y mediante la administración adecuada de los fondos, “de cada peso de los goyanos”.



INTENDENTE BASSI

Finalmente, el intendente Bassi, antes de proceder al corte de cintas, dirigió un vibrante mensaje donde repasó acciones y obras de su gestión en cuestiones como la educación, y la inclusión de los jóvenes, entre otros puntos. Y en un párrafo central de su discurso expresó: “Este Estado presente debe ser fuerte y vigoroso…por eso estamos los goyanos que no tienen direccionamiento político, que no tienen intencionalidad alguna son los goyanos de buena fe que acompañan el crecimiento de Goya”.

“Y el señor Gobernador viene y no le invita a este Intendente, y este Intendente sigue haciendo las cosas porque seguramente el año que viene vamos a tener otro Gobernador que va a estar cerca de los correntinos, mientras sean obras para Goya que sigan trayendo obras que los goyanos necesitamos y mucho, algún día nos va a invitar a participar seguramente del lanzamiento de una obra que nos hace felices, no vamos a aflojar, solo vamos a dar un paso atrás para tomar impulso, con esa bandera bien alta, no vamos a bajar bandera, somos orgullosos de pertenecer a este espacio político que quiere una sociedad más justa, equitativa, inclusiva para todos”, enfatizó.

“No estábamos acostumbrados a que nos digan que quien no pague el gas que se bañe con agua fría, con 3 grados bajo cero, quisiera saber con qué se bañan ellos, con 3 grados bajo cero, no estábamos acostumbrados a que le diga a un trabajador que no era merecedor de un viajecito, un plasma, o un autito para pasear a la familia, queremos trabajo digno, vivienda digna, salud y educación para todos y después va a venir el esfuerzo de cada uno de nosotros”, expresó.

“Hay algo que no le debe faltar a los intendentes que es ganas y este Intendente tiene mucha ganas, las mismas ganas de hace tres años una voluntad y la pasión entregar ese 20 por ciento ese plus ese extra de cada uno de nosotros de nuestro equipo y el Intendente es solamente un eslabón de esa cadena que se llama nuestro espacio político el Partido Justicialista, se vienen las fiestas que tengamos unas fiestas en paz.”, añadió el jefe comunal.