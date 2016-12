Macri: "Tuvimos un año duro", pero en 2017 "vamos a crecer"

El presidente Mauricio Macri afirmó este miércoles que en 2017 “vamos a crecer” ya que “salimos de cinco años de estancamiento” y admitió que “termina un año duro, difícil” en el que “todos tuvimos que poner el hombro”. Macri habló al inaugurar el Centro de Interpretación e Información Turística y Ambiental Villa Traful, en Neuquén, ocasión en la que también se despidió “hasta el año que viene” ya que continuará sus vacaciones en Villa La Angostura.En un breve mensaje advirtió que la Argentina necesita crecer 20 años consecutivos, lo cual permite planificar, proyectar, tener previsibilidad de las reglas de juego, “fundar un futuro para todos, sin violencia”, sintetizó.El país necesita, agregó Macri, que las obras se concreten y dejen de ser sinónimo de corrupción.Reiteró que su principal tarea desde el gobierno es “reducir la pobreza” para lo cual hay que crear oportunidades de empleo y, una de ellas, es el turismo, destacó.Pidió el compromiso de seguir trabajando respetando valores como “decirnos la verdad” y advirtió que “las cosas no cambian de un día al otro, este es un camino largo”, afirmó.Mencionó luego las obras que se construirán en Neuquén, con financiamiento de la Nación, -rutas, obras hídricas, viviendas-, dijo que habló con el gobernador Omar Gutiérrez, señaló que el Movimiento Popular Neuquino (MPN) está en deuda con la provincia, aunque el mandatario –dijo- está equilibrando las finanzas provinciales. Recordó que Neuquén es uno de los estados “que más recursos tuvo en las últimas décadas y no se ve una infraestructura acorde”.El Centro de Interpretación de Villa Tarful, inaugurado por Macri, tiene como objetivo colaborar con la modernización de la gestión local y la atención de los turistas, generando un edificio abierto a toda la comunidad para la difusión y comunicación permanente de los atractivos locales.Este proyecto es único por su concepción en todo el Corredor de los Lagos y, por lo tanto, se convertirá en un recurso turístico de importancia para la región en general y la localidad en particular. Hoy la estadía media del turista en la Villa Traful es muy corta y ocurre principalmente en verano con el turismo contemplativo.A través del Centro de Interpretación Turística y Ambiental se busca ampliar la estadía media del visitante y alargar la temporada proyectando acciones en otoño y primavera. Los distintos niveles del Estado, conjuntamente con el BID, trabajaron de forma coordinada para desarrollar condiciones de actividad turística y competitividad.El edificio tiene 380 m2 cubiertos: se trata de una estructura edilicia moderna de estilo netamente cordillerano. Está equipado con un salón de exposición e información turística, oficina general y atención al público, oficina del director, archivo general, salón de usos múltiples, locales de apoyo, espacios de estar, veredas y senderos. El órgano ejecutor fue la Unidad Ejecutora de Préstamos Internacionales – UEPI, que depende del Ministerio de Turismo, y se financió con el Programa Nuevos Corredores -Préstamo 2606 -, que desarrolla el Ministerio de Turismo de la Nación a partir de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se realizó en un plazo de 12 meses con un monto de $14.698.531,88.