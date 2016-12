Abastecerá exclusivamente a las empresas radicadas en el mismo: Colombi inauguró la infraestructura eléctrica del Parque Industrial Goya

Ayer por la tarde en un acto realizado en las mismas instalaciones del Parque Industrial de la ciudad de Goya, el Mandatario Provincial acompañado por los ministros de Coordinación y Planificación Eduardo Vischi, de Industria Comercio y Trabajo Ignacio Osella, la ministra de Turismo Inés Pressman, y el de Desarrollo Social Federico Moulía, el diputado nacional Gustavo Valdés, legisladores provinciales, funcionarios de la Dirección Provincial de Energía encabezados por el sub-interventor Alfredo Aún, y demás funcionarios del ámbito provincial, empresarios y vecinos del lugar, procedió a inaugurar la infraestructura eléctrica que abastecerá en exclusiva a las empresas radicadas en el predio, a la vez que se anunció que ya está presupuestado para ejecutar el año venidero el enripiado y la instalación de los desagües pluviales.El Parque Industrial de la Ciudad de Goya ya cuenta con su infraestructura eléctrica, la misma fue inaugurada en la fecha en un acto presidido por el gobernador Ricardo Colombi, desarrollado en el mismo predio en que se encuentran instalada la Instalación Transformadora, que recibe energía en forma directa de la ET Carolina y que proveerá del servicio exclusivamente a las más de treinta empresas radicadas en el mencionado parque.El funcionario de la DPEC -Dirección Provincial de Energía de Corrientes- Aníbal Romero, confirmó que la empresa completó el trabajo iniciado por el municipio tras la firma de un acta acuerdo, y consistió en generar la infraestructura necesaria para abastecer a la totalidad de la empresas radicadas en el predio, mientras que se concretó un tendido y una red con capacidad para soportar el doble del aprovisionamiento eléctrico, es decir que en caso de que el crecimiento del Parque demande la instalación de un nuevo Transformador, ya está hecha la instalación para soportar el mismo. El sistema es independiente de la red de la ciudad.En la ocasión hizo uso de la palabra Lisandro Leiva presidente de la Cámara Empresarial de Goya, quién entre otros conceptos expresó: “quiero agradecer al Gobierno, por esta obra muy importante, a la gente de la AGEMPRO -Agencia Regional de Desarrollo Productivo Río Santa Lucía- por el trabajo permanente, esto nos brinda seguridad para el proceso productivo y significa que avanzamos en el desarrollo de la infraestructura del Parque. Ahora quisiera que se avance en el proceso de enripiado, movimiento de suelo y en los desagües pluviales, ese es el objetivo para el año próximo”.El ministro de Industria, Trabajo y Comercio Ignacio Osella expresó: “hemos concluido una etapa muy importante en el Parque, que generará mejores oportunidades a las empresas, les dará oportunidades productivas muy importantes, y lo señalado por Lisando Leiva está presupuestado para concretarse el año venidero, es decir va ser una realidad, los trabajos comenzarán en marzo”.Agregando: “quiero destacar la fortaleza de esta infraestructura eléctrica instalada en este predio, que permite el abastecimiento en exclusividad del mismo, no está ligada a la del uso comunitario, o sea que la actividad productiva se podrá continuar. Y esto es muy importante, porque al igual que la seguridad fiscal, la paz social y el orden administrativo que impera en el estado, constituyen los principales atractivos que hacen que los empresarios elijan Corrientes para invertir es instalar sus empresas”.Concluyendo al afirmar: “quiero destacar que esta obra la inició el municipio local, que dio el primer paso en esto, luego nos hicimos cargo para completar el proceso y desarrollar la obra en la que hemos invertido unos 7 millones de pesos, no obstante, todavía tenemos mucho trabajo por delante, hay emprendimientos de este tipo en toda la provincia y en cada uno se generan importantes oportunidades para los correntinos”.El Gobernador Ricardo Colombi al referirse a la inauguración de la infraestructura eléctrica del Parque Industrial Goya, sostuvo: “es realmente un paso muy importante, para todos los que tomaron la decisión de producir aquí en nuestra provincia y en este caso en Goya, quiero felicitar a los empresarios por el esfuerzo, por el compromiso. También quiero destacar el cumplimiento de nuestro compromiso de concretar las obras para hacer viable este emprendimiento”Agregando: “Para nosotros el proceso de los parques industriales e industrialización de nuestra producción, es una cuestión trascedente, estamos en un muy buen momento, y creemos que con el apoyo que ahora tenemos del Gobierno Nacional, se viene un muy buen año en materia productiva. Aquí ya son alrededor de 40 las empresas, en Mocoretá se avanza muy fuertemente, en Mercedes estamos recibiendo la instalación de una fábrica de calefones solares, en Santa Rora habrá obras para producir energía por biomasa, y así en cada localidad en que se encuentran estas instalaciones hay puesto un gran esfuerzo que apunta al desarrollo y crecimiento”.Destacó las inversiones de los distintos empresarios y expresó que en lugar de enripiar el predio si hay colaboración entre los empresarios y el estado se puede pensar en el asfaltado del predio, a la vez que confirmó las obras de desagües y movimiento de suelos, y enripiado en caso de no avanzar su propuesta.En tanto sostuvo: “estamos en un nuevo país, en el que hay reglas de juego claras, que genera certidumbre e invita a invertir, hay nuevos emprendimientos en distintos puntos de la provincia, tenemos que seguir por el camino de valorizar el trabajo y el esfuerzo. Así que en este contexto de Provincia y de País, auguro un mejor 2017 para todos, y les deseo muy felices fiestas”.Tras las palabras del Gobernador, se procedió al corte de cintas en el acceso a la Estación Transformadora y luego se recorrió el predio.