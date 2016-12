Quedó normalizado en Goya el servicio de las farmacias al PAMI

El problema se había desencadenado por una deuda de 2.000 millones de pesos de PAMI con las farmacias del país. Hubo un acuerdo provisorio. Osmar Bello aclaró que se pagó parte de la deuda y que ahora hay un impass hasta tanto el sector de Farmacias alcance un acuerdo definitivo. El vicepresidente de la Cámara de Farmacias de Corrientes, Osmar Bello aseguró que se “normalizó” el servicio a los afiliados del PAMI.En declaraciones al programa Al que madruga” destacó que “se normalizó el servicio en lo que se dice el crédito al PAMI, para la farmacia el acuerdo llegó a partir de haber pagado el 75 por ciento de la deuda, y se incorporaron algunos otros puntos como la prórroga de la firma del nuevo convenio hasta el 31 de enero del 2017 en función de que las farmacias hagan ver su punto de vista sobre el nuevo convenio a implementar y este tenga sustentabilidad en el tiempo”.“Hay un cuarto intermedio, esta semana continuaba la conversación, pero va a seguir todo el mes de enero para llegar a la nueva firma del convenio, donde las farmacias tendrían un grado de injerencia, anteriormente no lo tenían porque el convenio era entre PAMI y la industria farmacéutica, el impass es para llegar a la firma del convenio”.“Hay necesidad de que nosotros el sector de Farmacias demos nuestro punto de vista respecto al consumo, en función de que a la industria le interesa la cantidad de unidades a vender, no le interesa disminuir el consumo, en función de todo esto uno ve que hay una necesidad de ordenar las cosas, si no hay plata no podemos ser agentes financieros en la atención del PAMI, nosotros hace mucho tiempo tenemos pagado los remedios a entregar y a veces no hemos cobrado ni siquiera el 10 por ciento de las mercaderías que entregamos”, explicó.“El stock a las farmacias chicas, por ahí si tenés una cadena hecha la vas peleando pero hay farmacias que no pueden hacer eso, el stock que tienen no es grande, le cortan el crédito las droguerías porque el respaldo que tienen no es grande, eso pasa”, remarcó.Todos los medicamentos tienen el descuento normal. Así lo confirmó Bello, quien dijo: “Si, creo que lo más importante es que el PAMI tiene distintas variables de consumo, la gente que tiene el 100 por ciento de los remedios son aquellas con enfermedades como diabetes, hipertensión, todas esas tienen en su mayoría el 100 por ciento, la insulina, todo el 100 por ciento es un gasto que la farmacia tiene que esperar 60 días para cobrar, todo esos servicios están vigentes”.