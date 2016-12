PRODEGO: Cayeron 80mm en lo que va del martes sin mayores inconvenientes en la ciudad

El Proyecto de Defensas Goya realizó un informe de las lluvias caídas desde la madrugada de hoy, 80 milímetros se contabilizó hasta el momento. Desde las 12.20 horas hasta la 1 se registraron 25 milímetros y durante la madrugada 55 milímetros mas.La Guardia de Emergencias del PRODEGO estuvo alerta toda la jornada limpiando bocas de Tormenta durante los pasajes de lluvia mas fuertes y monitoreando todas la estaciones de bombeo para mantener el buen funcionamiento de las mismas, sacando el agua de escorrentías por gravedadEs importante aclarar que para la ciudad no tenga problemas luego de las copiosas lluvias que han caído en las últimas horas es responsabilidad de todos, por un lado del estado que vienen realizando mantenimiento de canales principales como la avenida Diaz Colodrero, limpieza de cunetas de la calle Chile y la instalación de pluviales en el barrio La Rotonda en estos últimos días. Pero por otro lado la responsabilidad de los vecinos de no sacar basura ante alertas meteorológicos para que la ciudad no tenga inconvenientes.