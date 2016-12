Entre hoy y mañana saldrá el fixture del Federal C 2017: Central representará a Goya

Central Goya será uno de los siete representantes que tendrá la provincia de Corrientes en la próxima edición del Torneo Federal C, en su Región Litoral Norte que estará compuesta además por los equipos de Chaco, Misiones y Formosa.Se estima que en esta edición de la quinta categoría del fútbol argentino se superará los 300 clubes que pugnarán por las 16 plazas que estarán en juego para la temporada 2017 del Federal B. Junto al elenco de la Avenida Sarmiento estarán los dos equipos capitalinos, Huracán Corrientes y Soberanía, Deportivo Victoria de Curuzú Cuatiá, Comunicaciones de Mercedes, Sporting Panificación y Puente Seco, ambos de Paso de los Libres.En los últimos días comenzó el armado del borrador de las distintas zonas estimándose que entre martes y miércoles saldrá el fixture oficial.La regionalización es una de las claves, ya que los equipos saben en qué zona geográfica comenzarán y finalizarán en busca del ascenso.La otra, la rebaja en los aranceles dispuesta por el Consejo Federal. El próximo Federal C comenzará el 29 de enero y culminará a fines de abril. Los equipos que asciendan, disputarán el Federal B desde el 28 de mayo. El formato del torneo será similar a los anteriores, sólo que el número de clubes por Región será distinto con lo cual puede llevar a que algunas de las regiones tengan un número menor de fases de play off. Cada una de las 8 regiones otorgará dos ascensos directos.* Por la provincia de FORMOSA han confirmado plazas: Defensores de Formosa, Independiente de Fontana, Libertad y Primero de Mayo,todos de la Liga de Formosa; Recreativo Juventud y 9 de Julio, de la Liga Cloridense; A.F.I. Los Pumas y Atlético Ibarreta, de la Liga de Ibarreta; 8 de Diciembre, Juventud de Nainek y Libertad de Buena Vista, de la Liga de Laguna Blanca; y Club Municipal, de la Liga de Pirané.* Por la provincia del CHACO han confirmado plazas: Don Orione de Barranqueras, Juventud de Puerto Tirol y Defensores Vilelas de Puerto Vilelas, de la Liga Chaqueña; América de General San Martín, Deportivo Municipal de Presidencia Roca y Capil de General San Martín, de la Liga del Norte (General San Martín); Atlético Charata, Atlético Huracán de Charata y Unión y Fuerza de Corzuela, de la Liga del Noroeste Chaqueño (Las Breñas); Villa Elena de La Verde, Comercio de Pcia de La Plaza, Unión de Machagai y San Carlos de La Escondida, de la Liga de Machagai; Club Deportivo Alianza de Campo Largo y Club Atlético La Montenegrina de Sáenz Peña y Sportivo Cultural de Castelli, de la Liga de Presidencia Roque Sáenz Peña); Atlético Central y Sportivo Central de Quitilipi, de la Liga de Quitilipi; Unión Progresista y Sportivo Español, de la Liga de Villa Ángela.* Por la provincia de MISIONES confirmaron plazas: Atlético y Social Tuyutí y Deportivo Regional, de la Liga de Apóstoles; Huracán de Montecarlo, de la Liga de Eldorado; Atlético Oberá y Atlético Campo Viera, de la Liga de Oberá y Atlético Garuhapé, de la Liga de Puerto Rico.