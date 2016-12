Gobernador Colombi vendrá el jueves a Goya para imaugurar nuevas obras

El ministro de Industria, Ignacio Osella anticipó que “el gobernador vuelve el 28 porque hay otros temas como la avenida Diaz Colodrero que hay que inaugurar y se había comprometido a estar nuevamente para ese día”.

En declaraciones al programa “Al que madruga” que se emite por FM Norte, el ex intendente de Goya, comentó que “se está trabajando en la avenida Diaz Colodrero que se está terminando y se va inaugurar pronto, también se está trabajando en lo que tiene que ver con el parque industrial, y con la estación transformadora y con la línea que va directamente a la estación transformadora de Carolina que se terminó y está en pleno funcionamiento, seguramente también cuando el Gobernador venga el 28 de diciembre se va a inaugurar”.

“Está todo el tema de la entrega de viviendas que se tiene que hacer en el transcurso del próximo mes, y después según tengo entendido están haciendo los papeles y la parte burocrática respecto al tema de la avenida Piragine Niveyro, las distintas cuestiones en las que se viene trabajando fuerte y seguramente en el 2017 veremos concreciones”, auguró Osella.-



COPARTICIPACION DE GOYA

Se le preguntó a Osella si la Provincia está enviando los recursos de coparticipación a la Municipalidad de Goya, a lo que respondió el ex intendente que “es cierto que al principio hubo un pequeño retraso pero se está cumpliendo, el gobierno municipal tiene esa característica: se victimiza, llora y llora, pero a la hora de los bifes no se ven las obras, es lo que decíamos, no puede andar en bicicleta en goya, la ciudad tiene serios problemas en la infraestructura de pavimento”.

Osella aseguró que la provincia “está al día con la coparticipación, tengo entendido que sí, pero averiguo y le digo la semana que viene”.



INVERSIONES Y PRODUCCION

Osella dio su opinión acerca de la nueva ley de Impuesto a las Ganancias. Osella dijo: “En primer lugar, no he estado en las negociaciones, ha estado el gobernador, creo que el país ha cambiado: hay diálogo, conversación, encuentro, antes el Congreso era una mera escribanía; hoy hay una discusión fuerte cada vez que se trata un proyecto. También participan los sectores, es importante que la CGT haya manifestado su opinión sobre normativas de estas características, era un compromiso que había asumido el gobierno nacional de ir modificando el impuesto a las ganancias, así se hizo. Hubo una presentación por parte del mismo gobierno nacional en las extraordinarias del 2016 cumpliendo lo que había dicho en campaña, y esto entró en proceso de negociación, antes ni siquiera se discutían las leyes, hoy se discuten y por supuesto es importante que se compense a las provincias que hoy tienen muchas posibilidades de encontrar recursos que los que tiene, era importante que hubieran un sistema de compensación para las provincias”.

“El desarrollo se logra con inversión de las empresas, si no hay inversión va a ser difícil mejorar los niveles de empleo, en ese sentido tenemos muchas empresas que nos dicen que van a invertir durante 2017, y claramente lo del parque industrial de Goya (que es un mundo aparte, la gente no conoce por adentro) donde la verdad es que se han hecho muchas inversiones durante este año y creo que con la línea eléctrica nueva, con la buena energía que tiene ahora el parque industrial va a haber más trabajo, tenemos expectativas y no perdemos las esperanzas”, dijo Osella.