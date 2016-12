Malvinas: Dos argentinos participarán de la identificación de los soldados NN

Un equipo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) conformado por entre seis y diez expertos forenses -entre ellos dos argentinos-, llevará adelante, entre junio y setiembre de 2017, el proceso de identificación de los 123 soldados enterrados como NN en el cementerio de Darwin en las Islas Malvinas.El procedimiento, financiado por ambos países, costará 1,3 millones de dólares e insumirá cuatro meses de trabajo y las muestras de ADN obtenidas serán analizadas en un laboratorio de la provincia de Córdoba.Así lo establece el denominado "Plan de proyecto humanitario" firmado entre el vicecanciller argentino Pedro Villagra Delgado, su par británico Alan Duncan y el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, al que Télam tuvo acceso exclusivo.Los gobiernos argentino y británico mantuvieron reuniones en las últimas semanas, en Ginebra en la sede del CICR, y en Londres, donde se avanzó y logró acordar el inicio de las tareas y la metodología con que se llevarán a cabo.El plan acordado indica que, durante esos cuatro meses, se desarrollarán las operaciones en el cementerio -ubicado a unos 80 kilómetros de Puerto Argentino, la capital de las islas-, que el equipo forense trabajará entre dos y tres meses, y se establece que el informe final a los familiares se conocerá "varias semanas después" de finalizadas las tareas en Darwin.El equipo estará integrado por dos especialistas propuestos por el gobierno argentino, que aún no fueron informados oficialmente, pero que serían integrantes del prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), una organización científica no gubernamental que aplica las ciencias forenses a la identificación de restos víctimas de violaciones a los derechos humanos en el mundo. El equipo ha tenido una participación crucial en la Argentina para la identificación de restos de víctimas de la última dictadura cívico-militar.Según establece el programa, la Cruz Roja informará a ambos gobiernos los nombres del equipo forense recién dos meses antes de su despliegue en las islas.El procedimiento indica que se exhumarán las tumbas de a una a la vez, se analizarán los restos en el lugar, se tomará una pequeña muestra de tejido esquelético para una prueba de ADN e inmediatamente se inhumarán los restos en sus tumbas correspondientes y en "féretros apropiados".La participación de la Cruz Roja, que asume el rol en la tarea "de carácter exclusivamente humanitario" y con un "papel de intermediario neutral", garantizará que los restos sean tratados "con la mayor dignidad" a lo largo de todo el proceso y las sepulturas serán devueltas a "su estado original" tras la operación forense.A lo largo de esos meses, el CICR transportará en forma regular -en lotes- muestras del tejido extraído a los laboratorios que posee la denominada Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Desaparecidos (ILID) y del EAAF en la provincia de Córdoba, donde se establecerá el perfil de ADN y se realizará la comparación con las muestras de familiares almacenadas.Hasta el momento, según datos oficiales y de los familiares de caídos en la guerra, unas 80 familias ya dieron su consentimiento y aceptaron realizarse tomas de sangre que están almacenadas en Córdoba.Al mismo tiempo, se enviarán algunas muestras elegidas al azar a laboratorios de genética forense de la Universidad Central de Lancashire en Preston (Reino Unido) y de la Universidad de Santiago de Compostela (España) para realizar una doble comparación cruzada de los resultados.Para cada muestra extraída del cementerio, se producirá un informe detallado, incluso de aquellos restos que no puedan ser identificados y se incluirán también recomendaciones para nuevas pruebas.Se estima que toda la operación humanitaria tendrá un costo aproximado de 1 millón 300 mil dólares, que será financiado por ambos gobiernos, y que incluirá la mano de obra, los análisis de laboratorio, la compra de materiales y equipos, los gastos de la misión en las islas, y el alquiler y los gastos de transporte.Durante los meses de trabajo en Darwin no se permitirá la presencia de medios de comunicación y quedará cerrado al público, ya que se montará una especie de "morgue temporaria", equipada con mesas y protegida de las inclemencias del tiempo, en donde se realizará el análisis de los restos 'in situ'.El acuerdo final fue alcanzado en una reunión de dos días que Villagra Delgado y Duncan mantuvieron esta semana en Londres, en el marco de las cuales también arribaron a "un principio de acuerdo para avanzar en la posibilidad de más vuelos de terceros países, con escalas en Argentina" continental hacia el archipiélago.