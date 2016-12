Corrientes: Los hospitales preparan guardias activas y pasivas para las Fiestas de Navidad y Año Nuevo

Los servicios de emergencias de la Provincia, y de los distintos hospitales tendrán guardias activas para cubrir la demanda. También desde el Ministerio de Salud Pública se prevén guardias pasivas para convocar a los profesionales si se suscitan hechos más graves.

Desde el ministerio de Salud Pública de la Provincia garantizan el servicio de guardias médicas durante las Fiestas de Navidad y Año Nuevo y los asuetos administrativos.

Los hospitales trabajarán con sistema de guardias en emergencias y para sector de internación. En lo que refiere a consultorios externos estarán cerrados durante la celebración de las fiestas. El Instituto de Cardiología de Corrientes funcionará con guardia en emergencia y en la internación y los estudios para estas fechas fueron reprogramados. Asimismo el director del Centro Julio Vallejos indicó que “ante un inconveniente cardiovascular es importante la consulta precoz”

Por su parte el Director del Hospital Geriatrico Juana Francisca Cabral German Braillard Poccard indicó que "los adultos mayores tienen que consumir mucho líquido pero no alcohólico, tienen que ser muy medidos con esas bebidas, pero al mismo tiempo mucho líquido porque hace mucho calor, comer en raciones que no sean muy voluminosas, sino al contrario, pueden comer varias veces al día pero en pequeñas raciones y en lo posible comidas frescas"

Es recomendable, en la reunión familiar de las fiestas, “reunirse en un lugar fresco, donde corra aire”

Mientras que la Directora del Hospital Materno Neonatal Eloisa Torrent de Vidal Lilian Méndez Gallino aclaró que “el hospital, como venía con un ritmo de funcionamiento muy aceitado desde lo profesional asistencial, las Guardias van a funcionar como funcionan todos los años, con el plantel de médicos y enfermeros de guardias”

“El personal administrativo se reduce a uno por área de lo que es documentación administrativa del ingreso de los pacientes que viene uno solo por turno, para cubrir lo que se necesita de la parte administrativa”

“El servicio de terapia intensiva neonatal que sigue funcionando con la guardia que va a cubrir la atención de la terapia y del sector obstétrico que es parto y cesárea, es decir los nacimientos, al igual que el personal de obstetricia, más todo el personal de enfermería que mantiene el funcionamiento habitual, pero reducido en número”



RECOMENDACIONES PARA EMBARAZADAS

“Para las embarazadas tenemos que tener en cuenta el tiempo de gestación y que si están muy cerca del momento del nacimiento, las actividades que realicen que sean prudentes, no cargar peso exagerado y por otro lado, el consumo de alcohol, que todas las embarazadas de ningún periodo deberían consumir el alcohol, así que les sugerimos que brinden con las bebidas sin alcohol que más les gusten”

Con respecto a las comidas “no hay ningún tipo de restricción, salvo que tenga alguna patología en particular como por ejemplo diabéticos, celíacos, que son patologías que pueden haber estado presentes en la vida de la gestante o que se haya expresado con la gestación, pero esa es la única restricción”

Por su parte el Director del Hospital José Ramón Vidal Horacio Sotelo aclaró “que los servicios de emergencias funcionaran con sistemas de guardias durante las fiestas y los asuetos, como se trabaja para cualquier feriado, se atienden pacientes internados y el sistema de emergencias, el personal que va cubrir las guardias ya está designado”.

Y auguró que “estas fiestas nos encuentren en paz y armonía”. En lo que refiere a las recomendaciones pidió sobre todo cuidado en la manipulación de pirotecnia, y que los chicos estén siempre supervisados, y cuidarse con las bebidas al descorchar que no funcionen como proyectil y generar accidentes”.

En lo que refiere al consumo de bebidas alcohólicas pidió moderación y que haya un conductor designado.

Al respecto la Directora del hospital Pediátrico Juan Pablo II Estela Machado indicó que están garantizados los servicios de guardias, emergencias y de internación para estas fechas, y con una guardia administrativa. Los consultorios externos no van a a funcionar, todo el acceso al hospital es por emergencias.

En lo que refiere a las recomendaciones pidió especial “cuidado con la pirotecnia, para evitar accidentes en las fiestas y que los niños no deben manipular ningún cohete, para evitar quemaduras. En lo que refiere a la alimentación evitar el exceso y la mezcla de comidas para evitar intoxicaciones, y no permitir el consumo de alcohol en los niños”.