Carta Pastoral Navidad 2016 - La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros (Jn 1,14): Mensaje de Monseñor Canecin para esta Navidad

A todos los Hermanos Laicos, Consagrados, Seminaristas, y Ministros ordenados de la Diócesis de Goya: “ Después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas, en muchas ocasiones y de diversas maneras, ahora, en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo que es la Palabra, que existía al principio, estaba junto a Dios y era Dios” ( Hb 1,1 - Jn1,1). Dios balbuceo de manera tímida y creciente durante muchos siglos y al llegar la plenitud de los tiempos se dijo en Aquél que es su Palabra.



Dice San Juan de la Cruz “ El Padre, al darnos, como nos dio, a su Hijo, que es una Palabra suya, todo nos habló junto y de una vez en esta sola Palabra, y no tiene más que hablar. Dios se ha quedado como mudo, porque lo que hablaba antes por los profetas ahora lo ha hablado en él, dándonos al Todo, que es su Hijo. Por eso, pon los ojos solo en él, porque en él te lo tengo todo dicho y revelado, y hallarás en él aún más de lo que pides y deseas” (Subida al monte Carmelo Libro 2, cap.22, Núms. 3-4).

El Padre lo presenta “Éste es mi Hijo muy amado, en quién tengo puesta mi predilección, escúchenlo”(Mt 17,5) y nos manda escuchar a su Hijo, porque “solo Él tiene palabras de Vida eterna” (Jn 6,67) y todo el que “cree en Él no quedará confundido”( Rm 10,11). En Jesús encontramos: el Rostro del Padre( Jn14,9); respuestas a todos los interrogantes profundos del corazón humano (Lc 18,18); la Luz para no extraviarnos ( Jn 8,12); la orientación correcta para nuestros pasos, porque “él es el Camino”; el sentido de todas las cosas, porque “él es la Verdad” sobre Dios, el Hombre, la Historia y la Creación; la plenitud de la existencia, porque “él es la Vida” ( cfr. Jn 14,6) y vino para que la tuviéramos en abundancia (Jn 10,10); y el sentido después de la muerte porque él es la Resurrección (Jn 11,25).

Éste Hijo-Palabra, fue encarnado por obra y gracia del Espíritu Santo en la Virgen María (Lc 1,26-38) y dado a luz en Belén (Lc 2,6-7). ¡ÉSTE ES EL MISTERIO DE LA

NAVIDAD! ¡LA NAVIDAD ES JESÚS! ¡LA PALABRA HECHA CARNE!

Acerquémonos como los pastores “rápidamente y encontraremos a María, a José y al recién nacido recostado en el pesebre” (Lc2,16); hagámoslo con los pies descalzos de la humildad y la pobreza ( Ex3,5); imitemos a María que “conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón (Lc 2,19), proclamemos con los Ángeles “ Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres amados por él” ( Lc2,13).

Hacer esta experiencia nos capacitará y convertirá en “misioneros-testigos” para anunciar personal y comunitariamente, con la vida y las palabras, el Misterio del Nacimiento del Señor.

Con un cercano abrazo de Hermano, Padre y Pastor los saludo deseándoles ¡FELÍZ NAVIDAD! y ¡SORPRENDENTE Y FECUNDO AÑO NUEVO 2017!

Padre Obispo Adolfo