Fiscal Barry: "Fue un problema de erroneo criterio de selección de testigos"

El fiscal Guillermo Barry consideró que en el procedimiento de la Policía santafesina que concluyó con el allanamiento de varios domicilios en Goya el principal error fue el criterio de selección de testigos” y que “todo nace con la preocupación de los familiares, existían 16 personas que virtualmente en un principio habían desaparecido, eso generó preocupación y la denuncia de algunos de ellos”.

En declaraciones al programa “Al que madruga” que se emite por FM Norte, Barry dijo que “fue más que nada fue un problema de erróneo criterio de selección de los testigos para las actuaciones, para los allanamientos que se hicieron en Goya, entiendo que esa selección de testigos, sobre todo de Corrientes Capital, de 16 para hacer 8 allanamientos en Goya con las distancias que implica más de 200 km y la preocupación que generó en los familiares, entiendo que ese fue el núcleo del conflicto y de ahí arrancó todo”.

“Digamos que lo que supuestamente se consideró en ese caso fue tratar de conseguir testigos absolutamente ajenos al ámbito donde se iban a hacer los allanamientos para asegurar los resultados, y brindarle la mayor discreción porque en algunos caso se suele complicar la tarea de búsqueda de testigos, pero entiendo que en este caso la distancia me parece bastante excesiva para esos fines, se hubiera podido hacer con testigos de la ciudad de Goya”, dijo



DETENCIÓN DE JEFE

Sobre la detención del jefe del operativo santafesino, dijo que “todo nace con la preocupación de los familiares y existían 16 personas que virtualmente en un principio habían desaparecido, eso generó preocupación y la denuncia de algunos de ellos y eso hizo que se empiece a rastrear el destino de esas personas, cuando se obtiene datos de que podrían estar en el marco de procedimiento en Goya, eso motivó la concurrencia de la fuerza policial de acá que no fue de manera positiva, no pudieron obtener información inmediatamente”.

Precisó que “por supuesto que de ninguna manera se discute o cuestiona desde el ámbito judicial ni policial las medidas concretas que se realizaron en el procedimiento anti drogas que absolutamente correcto y producto de una importante investigación que deben venir realizando, pero lo que generó el conflicto fue la selección de testigos, en el marco de las denuncias la policía local procede a la demora con comunicación al juzgado de instrucción de turno de Corrientes que es donde se radicaron las denuncias”.

Barry consideró que “creo que fue ese problema concreto que generó todo, el fondo de la cuestión que es precisamente los resultados de la diligencia no se cuestiona”.

Se le preguntó si fue un operativo legal, a lo que respondió: “Tengo entendido que si, por intermedio de autoridades judiciales que tuvieron acceso a eso, creo que si, pero eso será motivo de valuación por parte de justicia capital que entienden en las denuncias por las personas que fueron trasladadas como testigos”.