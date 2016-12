Fiscal santafesina se defendió y dijo que en el accionar policial "todo fue correcto"

La fiscal Viviana Bruno Campaña que solicitó los allanamientos antinarcóticos que generaron un cortocircuito entre los gobiernos de Corrientes y Santa Fe afirmó que la Policía santafesina estaba cumpliendo una orden judicial y no tenían “por qué tienen comunicarlo a la policía de Corrientes” y que el procedimiento no se puede objetar.

En declaraciones al programa “Al que madruga” que se emite por FM Norte, la fiscal respondió a la pregunta de por qué la Policía santafesina prácticamente “levantó” a los testigos en capital y dijo: “En principio no están los sumarios acá, para ver el acta de allanamiento, eso no lo tengo, todo lo que se es por lo que me dicen por teléfono. Lo que puedo decir es que como los allanamientos eran muy temprano, y de que en Goya no se iban a tomar testigos, porque Goya no es una ciudad muy grande y puede ser que pudieran frustrar porque le dieran aviso a las personas que iban a allanar, ahora por qué se tomaron de Corrientes y no de otras localidades desconozco”.

Sobre si se envió el exhorto al juez federal de Corrientes, dijo: “Eso de que llegó a las 9 de la mañana no sabemos, el tema es que el juez federal de Corrientes validó los allanamientos, así que creería que al ser temprano, lo que hace el juzgado es faxear el exhorto el día anterior, dando conocimiento y la Policía lleva el original y no habría ningún tipo de inconveniente”.



“TODO CORRECTO”

Se le preguntó si se actuó a derecho, dijo que “fue todo correcto las actas se cerraron, se validaron en Corrientes los allanamientos, están viniendo los sumarios, cuando arriben al juzgado federal veremos”.

El gobernador Ricardo Colombi cuestionó las formas con las que se llevó a cabo el operativo, al igual que lo hizo el jefe de la Unidad Regional II que se quejó de que no dejaron actuar a la Policía de Corrientes. Sobre esto, la fiscal dijo: “La verdad nunca entendimos que fue lo que pasó, cómo fue que la Policía de Corrientes se presentó en el momento que se estaba allanando, como tomaron conocimiento, obviamente no se le da intervención a la Policía de Corrientes, van con una orden judicial que tienen que cumplir, no tienen por qué comunicarlo a la Policía de Corrientes, nunca se entendió, no sabíamos si era por los testigos, ni ellos tampoco sabían”.



RESULTADOS DE ALLANAMIENTOS

Respecto a los resultados de la intervención policial santafesina en Goya, dijo: “ya tenemos más de 40 kilos de marihuana secuestrados y 10 detenidos, los principales investigados están detenidos y van a ser indagados hoy. Entre todo fue fructífero, algunos allanamientos resultaron negativos y no quedaron personas detenidas, igual la investigación continúa”.

“La investigación arranca en 2015, pero al proveedor de Goya lo teníamos detectado de distintas investigaciones que teníamos en Vera, san Javier, de que era un proveedor vía fluvial importante”, precisó.

“La red es así, él detenido (es el principal detenido junto a otro que está detenido y que sería una especie de socio y que a su vez comercializa, toda la familia está involucrada por eso se allanaron domicilios del hermano, la cuñada, la mujer, y la madre también todos en la familia, eran una organización familiar, todos trabajaban en esto, es una persona con mucho poder económico”, aseguró la fiscal.

El conflicto se suscitó el miércoles cuando un grupo de la policía antinarcóticos de Santa Fe allanó varios domicilios en la ciudad correntina de Goya por una causa iniciada en la localidad santafesina de Reconquista.