Se beneficiarán más de 1400 personas: El Gobierno de Corrientes presentó el Programa Hábitat para dos barrios de Goya

El Gobernador de la Provincia encabezó ayer por la tarde la presentación en la ciudad de Goya del Programa Hábitat, que beneficiará a los barrios San Ramón y Sarmiento de la misma, lo hizo acompañado por los ministros de Industria, Comercio y Trabajo Ignacio Osella, el de Justicia y Derechos Humanos Jorge Quintana, el presidente de la Cámara de Diputados Pedro Cassani, legisladores provinciales, el sub-interventor del INVICO Julio Beglia, técnicos de la institución que llevan adelante el programa, vecinos de los mencionados asentamientos barriales, jefes comunales de la zona y demás funcionarios de la esfera provincial. La presentación se concretó en las instalaciones del club San Ramón y su presidente Miguel Salazar brindó la bienvenida a la comitiva oficial.



La importante propuesta que contiene el Programa Nacional Hábitat beneficiará a dos barrios de la ciudad de Goya, al igual que sus pares de otros departamentos y la ciudad Capital de la Provincia, merced a un convenio suscripto entre el Gobierno de Corrientes y la administración nacional.

En la tarde de ayer el mandatario provincial Ricardo Colombi encabezó la presentación del programa a los vecinos de los barrios San Ramón y Sarmiento, que serán los beneficiarios del mismo.



Técnicos del Instituto de Viviendas

La explicación técnica estuvo a cargo del arquitecto Gustavo Murcia y la licenciada en de Desarrollo Social Miriam Núñez, quienes dieron detalles de cómo se articulará el programa en los distintos sentidos, que abarcan desde obras de infraestructura que mejoran la situación de salubridad, comunicación, acceso a los servicios de agua, luz, cloaca, pavimento, este último aspecto será aportado por la provincia, dado que el programa originalmente contemplaba enripiado, veredas, alumbrado público, espacios de recreación como plazas, etc. En tanto por el otros lado esta al aspecto social que apunta a generar mejores condiciones de vida y oportunidades, el desarrollo de NIDOS Núcleos de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades, en lo que se generan bibliotecas, espacios para la formación en actividades laborales para los vecinos, centros de apoyo escolar para los jóvenes, actividades culturales. En este caso también se prevé la construcción de un polideportivo con toda la infraestructura correspondiente, todo lo concernientes a la participación activa de los vecinos en procesos que eleven su calidad de vida y les generen posibilidades a ellos y sus familias.

El beneficio será con este programa para 400 familias unas 1400 personas, que residen en unas ocho manzanas en los barrios San Ramón y Sarmiento, las obras se licitarán en los primeros días del año venidero y se calcula que para marzo estarán en pleno proceso de ejecución.



Gobernador Colombi

El mandatario provincial Ricardo Colombi que al hacer uso de la palabra invito al presidente del Club San Ramón, situado en el barrio del mismo nombre, que lo acompañe como anfitrión a su lado, mientras dirigía la palabra. Tras algunos minutos de interactuar con los presentes, expresó: “quiero que tengamos presentes algunos aspectos muy importantes, además de toda la explicación de este muy buen programa que estamos poniendo en marcha aquí, en muchos otros lugares de la provincia, incluso en la Capital, y que es que requiere de la participación activa de ustedes los vecinos, las familias, los jóvenes, en el control, el desarrollo y en todo lo necesario, sin ustedes esta propuesta no va a funcionar. Es una muy importante inversión de más de 50 millones de pesos entre lo que invertirá La Nación y la Provincia, pero insisto, las obras, se hacen como digo siempre, mas tarde o más temprano, pero esto apunta a la ciudadanía, a los vecinos, a modificar y hacer mejor la vida de cada uno de los que viven aquí. Y apunta a darles seguridad en sus propiedades, porque hay un proceso de regularización dominial, que va a permitir que ya les pueda sacar los lugares donde residen, hay proceso de mejoramiento educativo, de salubridad, etc. es un conjunto de medidas y acciones, no solo obras”.

Y agregó: “yo siempre digo que este programa tiene la característica de ser cara a cara, porque los vecinos van a estar todos los días con los que desarrollan las obras, van a poder opinar, reclamar si no se hacen las mismas, y van ir viendo día a día junto a los técnicos, a los profesionales de los procesos sociales, como van articulando las acciones que van a permitir que tengan ustedes y sus hijos una vida mejor, segura, y con oportunidades”.

Finalmente el mandatario expresó: “este programa que articula los objetivos de la política social con los de la política de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, es una enorme contribución hacia ese gran objetivo que perseguimos de reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los correntinos, en eso estamos totalmente comprometidos junto al Gobierno Nacional que acordó con nosotros financiar este programa, no obstante insisto, más allá que están los recursos, está la decisión, las licitaciones van a concretarse en los primeros días de febrero así que vamos a volver para cuando inicien las obras y vamos a seguir todo el desarrollo de las mismas, lo fundamental es que ustedes sean parte y se comprometan, les quiero desear una muy feliz navidad con sus familias y un mejor año 2017.