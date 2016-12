Colombi: "La actuación de la Policía de Santa Fe deja mucho que desear"

El Gobernador se refirió al procedimiento de la fuerza santafesina que trasladó a 16 personas como "testigos" hasta Goya. Además ratificó que tuvo un fuerte cruce con el ministro de Seguridad de la vecina provincia, Sebastián Pullaro.El gobernador Ricardo Colombi se mostró molesto y enojado con el procedimiento de la policía de Santa Fe y dijo que "no hubo una situación de protocolo por parte de la Policía santafesina de avisar a la Policía de la Provincia; su actuación dejó mucho que desear".Además el Mandatario afirmó que se dirigió hasta el lugar de los allanamientos y que "la actitud del Jefe de la Policía de Santa Fe fue lamentable o por lo menos no estuvo a la altura de la situación". También ratificó que tuvo un "fuerte cruce" con el ministro de Seguridad santafesino, Sebastián Pullaro, y agregó que llamó a su par Miguel Lifschitz, pero no pudo dialogar con él.En cuanto a las 16 personas que fueron arrestadas, el Mandatario indicó que habló con ellos. "Algunos tuvieron que llamar a sus trabajos porque corría el riesgo de que lo pierdan", sostuvo y añadió que recibió "muchos reclamos de los padres".